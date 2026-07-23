Preparan tercera Feria del Raspado en Imala; esperan superar los 3 mil asistentes

El Ayuntamiento de Culiacán prepara la tercera edición de la Feria del Raspado, que se realizará el próximo 16 de agosto en la sindicatura de Imala, con el objetivo de superar la asistencia de alrededor de 3 mil visitantes que registró la edición del año pasado.

La directora de Turismo de Culiacán, Adalay Montoya Castro, informó que este año el festival buscará consolidarse como uno de los principales eventos turísticos del verano en la sindicatura.

Adelantó que habrá nuevas actividades y "algunas sorpresas" para atraer a más visitantes.

Señaló que, además de promover el tradicional raspado, el evento busca incentivar que los asistentes continúen visitando la comunidad durante el resto del año y consuman en los negocios locales.

“Nuestra idea es que Imala esté totalmente lleno ese día. Obviamente también con la intención de invitar a que las personas vayan y que de ahí en adelante pues sigan visitando la comunidad”, expresó.

Montoya Castro indicó que el Ayuntamiento mantiene coordinación con la sindicatura para conocer las necesidades de los comerciantes y desarrollar actividades que resulten atractivas para los turistas.

La Feria del Raspado fue creada por el Ayuntamiento de Culiacán en julio de 2024 con el propósito de promover la riqueza gastronómica y cultural de Imala, así como impulsar la actividad turística en la sindicatura.

En su segunda edición, realizada en 2025, el festival también fue planteado como una estrategia para reactivar la economía local, luego de la disminución de visitantes y las afectaciones que enfrentaron diversos comercios tras la ola de violencia que inició en septiembre de 2024 por la confrontación entre grupos del Cártel de Sinaloa.