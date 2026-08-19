Presas de Sinaloa alcanzan 35.8% de almacenamiento tras las lluvias

Las lluvias registradas durante esta semana han permitido una importante recuperación en los niveles de almacenamiento de las presas de Sinaloa, que actualmente alcanzan en conjunto el 35.8 por ciento, superando incluso los niveles con los que el estado cerró agosto de 2025.

El Meteorólogo de Protección Civil, Juan Pablo Cerón Hernández, destacó que las precipitaciones de esta temporada han favorecido una buena captación de agua en los embalses y mejorado las expectativas para los próximos meses.

“Las aportaciones incrementaron ligeramente, en las últimas 24 horas ingresaron 761.8 metros cúbicos por segundo y se están extrayendo 4.4 metros cúbicos por segundo. Nuevamente, las presas que más recibieron aportaciones fueron la Huites, con 317.8 metros cúbicos por segundo, seguida por la presa Adolfo López Mateos, con 106.2 metros cúbicos por segundo; entonces, en las últimas 24 horas sí se vio reflejado este incremento en cuanto a los escurrimientos”, expresó.

Entre las presas con mayores niveles de almacenamiento se encuentran la Luis Donaldo Colosio, con 50.3 por ciento; Sanalona, con 51.4 por ciento; Eustaquio Buelna, con 75.3 por ciento, y la Aurelio Benassini, con 74 por ciento.

En la zona sur, la recuperación es todavía más notable, con la presa Santa María al 88.2 por ciento y Picachos al 101 por ciento de su capacidad.

Cerón Hernández señaló que, si las lluvias continúan durante los próximos días, Sinaloa podría cerrar agosto con alrededor del 40 por ciento de almacenamiento total, gracias a los pronósticos de precipitaciones para distintos municipios.

Además, destacó que, en comparación con el mismo periodo del año pasado, el Estado ya cuenta con más agua que la registrada al cierre de agosto de 2025, lo que genera mejores expectativas para enfrentar los meses siguientes.

“Agosto cerró con 26.1 por ciento, prácticamente se encuentra un 10 por ciento por arriba de lo que cerramos el año pasado, entonces, pues eso es buen indicativo. Septiembre y octubre se ven bien en cuanto a lluvias en el estado de Sinaloa, pues eso evidentemente va a repercutir en que se hayan incrementado los niveles”, señaló.

El especialista recordó que los próximos dos meses son, estadísticamente los de mayor actividad de ciclones tropicales y huracanes, por lo que, si alguno de estos sistemas se aproxima a las costas mexicanas, podría generar nuevas lluvias y favorecer aún más la recuperación de las presas sinaloenses.