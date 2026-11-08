Presas de Sinaloa están al 55%; esperan más lluvias para su recuperación

Las presas de Sinaloa se encuentran al 55 por ciento de su capacidad de almacenamiento, mientras que las autoridades estatales mantienen expectativas de que las lluvias pronosticadas para noviembre contribuyan a recuperar las reservas de agua.

El titular de Protección Civil de Sinaloa, Roy Navarrete Cuevas, señaló que el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional contempla precipitaciones por encima del promedio climatológico durante este mes, con anomalías positivas que podrían representar hasta 32 por ciento a nivel estatal.

El funcionario consideró que las condiciones meteorológicas representan una perspectiva favorable para la entidad, particularmente por la necesidad de que continúe el ingreso de agua a las presas.

“Y eso pues todavía nosotros nos deja con esperanza de que nuestras presas pues se sigan recuperando, ya que ahorita las tenemos al 55 por ciento”, declaró.

Navarrete Cuevas explicó que el pronóstico de noviembre mantiene expectativas de lluvias por encima de la media, aunque precisó que las autoridades todavía revisarán las actualizaciones de los modelos meteorológicos para confirmar la tendencia.

“El Servicio Meteorológico Nacional prevé que en noviembre se esperan lluvias por arriba del promedio climatológico, el cual pudiera representar hasta un 32 por ciento a nivel estatal”, indicó.

La dependencia, afirmó, estará atenta a las actualizaciones meteorológicas para conocer cómo evolucionarán las condiciones durante las próximas semanas y anticipar posibles escenarios para Sinaloa.

El funcionario manifestó su expectativa de que las precipitaciones continúen durante noviembre y contribuyan a mejorar el almacenamiento de las presas.

“Afortunadamente se ve una muy buena perspectiva por el Servicio Meteorológico Nacional”, sostuvo.

La disponibilidad de agua en las presas es un factor relevante para Sinaloa por su relación con las actividades agrícolas y el abastecimiento de agua. Por ello, la continuidad de las precipitaciones durante los próximos meses será importante para la recuperación de las reservas estatales.