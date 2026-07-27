Presas de Sinaloa podrían cerrar la temporada de lluvias con hasta 70% de almacenamiento: Protección Civil

Las lluvias registradas en Sinaloa desde el mes de mayo han permitido una recuperación gradual en el nivel de las presas, por lo que, de mantenerse las condiciones favorables durante el resto de la temporada, los embalses del estado podrían alcanzar hasta un 70 por ciento de su capacidad al concluir el periodo de precipitaciones.

Así lo informó el Meteorólogo de Protección Civil estatal, Juan Pablo Cerón Hernández, quien señaló que el comportamiento de las lluvias durante este 2026 ha sido más favorable que en los últimos años, reflejándose en una mayor captación de agua en las presas.

Explicó que, si el pronóstico se mantiene y las precipitaciones continúan con la intensidad prevista, al finalizar la temporada de lluvias, entre los meses de octubre y noviembre, el almacenamiento general de las presas podría ubicarse alrededor del 70 por ciento de su capacidad.

“Entonces el escenario es optimista, las proyecciones incluso de este 2026, en julio de 2026 ha tenido un incremento importante comparado con los últimos seis años, nada más se ha superado este porcentaje general por el año 2020, entonces evidentemente las aportaciones ha sido optimistas y pues pues queremos que si pudieran estarse superando”, expresó.

El especialista destacó que durante 2026 las precipitaciones se han presentado por encima de lo normal y recordó que aún faltan los meses de agosto y septiembre, considerados históricamente los de mayor aporte de lluvia para el Estado.

En el caso de Culiacán, indicó que la Presa Sanalona presenta una recuperación considerable en comparación con el mismo periodo de 2025, situación que también se observa en otros embalses de la entidad, los cuales muestran mejores niveles de almacenamiento.

“El año pasado a esta misma fecha la Sanalona se encontraba el 18.6 por ciento y pues actualmente está el 33.4 por ciento, entonces pues si la diferencia es pues más de 10 por ciento y en términos de millones de metros cúbicos tiene una diferencia positiva”, destacó.

Respecto a la Presa Picachos, señaló que continúa registrando vertimientos debido a que su almacenamiento se mantiene por encima del 100 por ciento de su capacidad, por lo que, si las lluvias persisten en el sur de Sinaloa, continuará desfogando agua.

Cerón Hernández afirmó que la temporada de lluvias de 2026 se perfila como una de las mejores de los últimos años, por lo que exhortó a la población a mantenerse informada a través de los comunicados oficiales y atender las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.