Presas de Sinaloa recuperan agua por segundo año consecutivo, pero siguen debajo del promedio histórico

Las 11 presas principales de Sinaloa cerraron septiembre con 53.2 por ciento de almacenamiento, con lo que el estado registra por segundo año consecutivo una recuperación en sus niveles de agua, aunque todavía se mantiene por debajo del promedio histórico.

De acuerdo con datos del Organismo de Cuenca Pacífico Norte de la Conagua, hasta este 30 de septiembre las presas almacenan 8 mil 358.8 millones de metros cúbicos, mientras que el promedio para esta fecha durante los últimos 31 años es de 62.1 por ciento, equivalente a 9 mil 507.3 millones de metros cúbicos.

Esto representa un déficit de mil 148.5 millones de metros cúbicos, es decir, el almacenamiento actual está 8.8 por ciento debajo de la media histórica.

La recuperación ha sido gradual después de los niveles registrados durante la sequía de 2023 y 2024.

Al cierre de septiembre de 2023 las presas tenían 28.7 por ciento de almacenamiento; en 2024 subieron a 31.6 por ciento, en 2025 alcanzaron 46.4 por ciento y este año llegaron a 53.2 por ciento.

Aunque todavía no se alcanza el promedio histórico, el nivel de este año se encuentra por encima de los dos periodos más críticos recientes.

Las lluvias contribuyeron a la recuperación durante el verano pues en junio acumuló 39 milímetros, 11.9 por ciento por encima de la media histórica, mientras que julio registró 229.4 milímetros, 33.2 por ciento más que el promedio para ese mes.

En agosto las precipitaciones quedaron 14.5 por ciento debajo de la media y septiembre prácticamente alcanzó el promedio, con 152.9 milímetros frente a 152.4 milímetros históricos.

Sin embargo, el acumulado de lluvia en la región al 29 de septiembre todavía está por debajo de lo habitual. En 2026 se habían registrado 630.8 milímetros, frente a los 699.3 milímetros de la media histórica anual.

Por sistemas, el Río Sinaloa concentra el mayor porcentaje de almacenamiento, con 62 por ciento, seguido del sistema Mocorito-Culiacán-San Lorenzo-Elota, con 52.2 por ciento, y el Río Fuerte, con 51.8 por ciento.

El nivel también presenta diferencias importantes entre presas. La Eustaquio Buelna registra 90.5 por ciento de almacenamiento y Luis Donaldo Colosio 82.7 por ciento, mientras que Miguel Hidalgo y Costilla tiene 26.6 por ciento y Josefa Ortiz de Domínguez apenas 15.1 por ciento.

El máximo histórico para un 30 de septiembre ocurrió en 2008, cuando las presas alcanzaron 100.6 por ciento de almacenamiento.