$!Presas de Sinaloa se mantienen al 20.6% de su capacidad; repuntan aportaciones por lluvias

En las últimas 24 horas, el sistema registró un subtotal en Sinaloa de 57.6 millones de metros cúbicos, impulsada principalmente por aportaciones que alcanzaron los 649.6 metros cúbicos por segundo.

El informe del Organismo de Cuenca Pacífico Norte detalló que el almacenamiento total en Sinaloa suma 3 mil 262.7 millones de metros cúbicos.

De acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua, emitido este 12 de julio de 2026, el conjunto de las 11 principales presas del estado se ubica al 20.6 por ciento de su capacidad de conservación.

Las obras hidráulicas del norte y centro del estado mostraron los niveles más bajos de almacenamiento en la presa de Miguel Hidalgo y Costilla, que se encuentra a día de hoy al 10.9 por ciento con 360.5 millones de metros cúbicos de almacenamiento.

También las presas Eustaquio Buelna, con un 11.5 por ciento que tiene 9.5 millones de metros cúbicos, y Adolfo López Mateos, con un 14.4 por ciento que tiene 443 millones de metros cúbicos, muestran los niveles más bajos de almacenamiento.

En contraste, las presas del sur del estado, integradas en la región Baluarte Presidio, presentan un panorama mucho más favorable, ya que la presa Santa María reporta un almacenamiento del 90.4 por ciento según datos del 9 de julio, mientras que la Picachos se ubica al 83.2 por ciento de su capacidad.

En aportación de las presas de Sinaloa, se informó que en la presa Luis Donaldo Colosio ingresan 206.7 metros cúbicos por segundo, mientras que la Miguel Hidalgo recibe aportaciones de 245.1 metros cúbicos por segundo.

Por el lado de las extracciones en Sinaloa se reporta una salida de 225.7 metros cúbicos por segundo, de los cuales la mayor parte corresponde a Luis Donaldo Colosio con 206.7 metros cúbicos por segundo.

Para las extracciones para de Baluarte Presidio tiene 13 metros cúbicos por segundo de los cuales seis son para Santa María y siete para Picachos.

Para las extracciones para de Baluarte Presidio tiene 13 metros cúbicos por segundo de los cuales seis son para Santa Maria y siete para Picachos.