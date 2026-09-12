Presas garantizan agua para el próximo ciclo agrícola en sur de Sinaloa; asignación se define en octubre: Conagua

El almacenamiento en las presas del sur de Sinaloa ya garantiza la demanda de agua del próximo ciclo agrícola para esa región, aseguró José Luis Acosta Rodríguez, director general del Organismo de Cuenca Pacífico Norte de la Comisión Nacional del Agua.

También afirmó que para la región Centro-Norte hay condiciones más favorables que el año pasado.

Explicó que la asignación de agua para el estado se definirá hasta octubre, con base en los almacenamientos que registren al 1 de ese mes.

De acuerdo con los datos registrados hasta el miércoles de esta semana, las presas de Sinaloa acumulan 6 mil 678 millones de metros cúbicos, equivalentes al 42.2 por ciento de su capacidad.

“Tenemos una condición más favorable en cuanto a volúmenes al día de hoy”, afirmó Acosta Rodríguez.

Señaló que el almacenamiento representa mil 246.9 millones de metros cúbicos más que el año pasado.

Explicó que para la región Centro-Norte se proyectaba un almacenamiento de 6 mil 559 millones de metros cúbicos al 1 de octubre, bajo un escenario de 98 por ciento de probabilidad.

“La buena noticia es que el día de hoy tenemos 6 mil 678 millones, que es mayor a lo que esperaríamos al 1 de septiembre, y es mayor a lo que esperaríamos al mes de octubre”, sostuvo.

En el caso del sur del estado, precisó que las presas cuentan con alrededor de mil 67 millones de metros cúbicos almacenados, volumen suficiente para atender la demanda de agua agrícola.

“En el sur del estado, pues tenemos una condición muy favorable. (...) Aquí no vamos a tener problemas de asignación de agua”, afirmó.

Añadió que las presas Picachos y Santa María presentan altos niveles de almacenamiento, por lo que se realizan desfogues controlados por seguridad hidrológica, sin afectar el abastecimiento agrícola o público.

El funcionario destacó que las lluvias de junio y julio estuvieron por encima de la media, mientras que en septiembre se habían acumulado 65.2 milímetros hasta el miércoles, equivalentes al 42.8 por ciento de la media mensual.

En lo que va del año, Sinaloa acumula 543 milímetros de precipitación, el 77.7 por ciento de la media anual. Elota registra la mayor lluvia, con 885 milímetros.

Acosta Rodríguez reiteró que la asignación definitiva de agua se realizará en octubre, una vez que se conozcan los almacenamientos al inicio de ese mes y se evalúe la evolución de las lluvias y aportaciones a las presas.

“Todavía nos faltan 20 días, pero podemos señalar que estamos en una condición favorable”, sostuvo.