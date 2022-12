Prescripción del delito impide en Sinaloa justicia a víctimas de abuso sexual, denuncia colectivo

El concepto de prescripción del delito es algo que no permite que muchas víctimas de violencia sexual puedan acceder a la justicia, expuso el Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, mediante el testimonio de Tania Castro, quien sufrió abuso a sus 11 años, pero denunció ya como adulta.

El de Tania Castro Gaxiola es uno de los casos de mujeres que no han podido acceder a la justicia, debido al sistema penal que propicia a que los agresores tengan las disponibilidad de no ser procesados.

Tania sufrió abuso sexual por parte de un familiar a los 11 años y fue hasta sus 31 años que pudo hablar y denunciar a su agresor.

“Suele ser algo difícil tomar la decisión de denunciar a alguien después de tantos años, pero yo creo que también es difícil decirlo o pensarlo en cuanto te sucede el hecho”, comentó la víctima.

“Quizá yo tendría 11 años en ese momento, no había una persona que respaldara, un adulto, alguien que me orientara, pero aún a mis 31 años, fíjense lo que les estoy diciendo, yo tampoco quería denunciar, solamente quería hablar con mi familia de la situación, que me escucharan, que me comprendieran, a lo mejor esperando un respuesta diferente, pero no fue así”.

Señaló que fue el 9 de junio cuando se interpuso una denuncia sobre su caso, mismo día que se abrió la carpeta de investigación, las autoridades le brindaron apoyo.

Sin embargo durante este proceso dijo se tornó difícil, ya que el sistema legal en Angostura, dónde ocurrió el delito, es muy deficiente.

El 31 de julio, su abuela le confiesa que ella también había sido abusada por este mismo hombre.

A lo que se enfrentó después fue al concepto de prescripción del delito, lo cual hace prácticamente inválido el hecho que cometió el agresor.

“Gracias a esto he aprendido, pero no significa que sea justo, no significa que sea justo para una víctima de delito tener que pasar por todo este viacrucis, a mí no se me hace justo, por eso estoy aquí”, expresó.

Por su parte, Natalia Reyes, integrante del Colectivo, señaló que por parte de las autoridades se tienen distintos tipos de trámites que dificultan el proceso, lo cual impide llegar a obtener justicia.

Explicó también que de acuerdo a la norma y la ley, en Sinaloa una menor que expone su caso de violencia sexual en la edad adulta no tiene derechos a que su caso se judicialice y que se resuelva la prescripción del delito.

“Es decir, agresores libres, violadores en potencia, feminicidas en potencia, y el daño que se llevan las víctimas de tener que arrastrar el resto de su vida por decirlo de alguna forma, pues con un vacío legal, con una obstaculización real a la justicia”, dijo.

El Colectivo también expuso que a nivel nacional las mujeres mayores de 15 años a lo largo de su vida han padecido la violencia sexual en 49.7 por ciento, en Sinaloa es 41.5 por ciento.

La Fiscalía del Estado tiene registradas 428 denuncias por abuso sexual o por atentados contra el pudor y 313 denuncias por violación, lo cual señalaron dista mucho de lo que otros indicadores o metodologías indican, por lo que dijeron consideran que es consecuencia de la ineficiente atención en estos casos.