La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa presentó este 25 de noviembre en Culiacán su Protocolo para la Prevención, Atención y Seguimiento del Acoso, Hostigamiento y Otras Violencias, iniciando así los 16 Días de Activismo con un pronunciamiento de rechazo absoluto a estas conductas. A través de este documento, el organismo público autónomo refrendó su compromiso con la prevención, atención, sanción y erradicación de toda conducta que vulnere la dignidad e integridad de las personas. Estableció que no tolerará ninguna manifestación de acoso, hostigamiento o violencia dentro de la institución.

Estas acciones se enmarcan en el inicio de la jornada internacional de los 16 Días de Activismo en Contra de la Violencia hacia las Mujeres, Niñas y Adolescentes, y el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La CEDH Sinaloa reiteró la necesidad de acciones permanentes y compromisos institucionales. La institución también estableció que las conductas de acoso, hostigamiento y otras violencias serán investigadas y sancionadas conforme a la legislación aplicable. Asimismo, hizo un llamado a su personal a mantener relaciones laborales basadas en el respeto, el trato digno, la colaboración y la comunicación asertiva, para contribuir a la construcción de espacios seguros.