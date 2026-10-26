$!Presenta DIF Culiacán cartelera Por El ‘Mes de la Inclusión 2026’

Con una agenda que abarca eventos culturales, deportivos, educativos y económicos, el Sistema DIF Culiacán y la asociación civil EmpleaM con Causa dieron a conocer la programación del denominado “Mes de la Inclusión 2026”, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora el próximo 3 de diciembre.

Durante el anuncio en rueda de prensa, el director general de la paramunicipal, Juan Pimentel Valdez, y el representante de la organización civil, Ramón Díaz Cossío, señalaron que las actividades buscan generar espacios accesibles y sensibilizar a la población sobre los derechos de este sector social.