$!Presenta DIF Culiacán cartelera Por El ‘Mes de la Inclusión 2026’

Con una agenda que abarca eventos culturales, deportivos, educativos y económicos, el Sistema DIF Culiacán y la asociación civil EmpleaM con Causa dieron a conocer la programación del denominado “Mes de la Inclusión 2026”, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora el próximo 3 de diciembre.
Durante el anuncio en rueda de prensa, el director general de la paramunicipal, Juan Pimentel Valdez, y el representante de la organización civil, Ramón Díaz Cossío, señalaron que las actividades buscan generar espacios accesibles y sensibilizar a la población sobre los derechos de este sector social.
Díaz Cossío expuso que las acciones coordinadas entre la sociedad civil y los organismos públicos han permitido avances en la creación de espacios y políticas enfocadas en la atención de niñas, niños y jóvenes con discapacidad en la capital sinaloense.
La agenda contempla exposiciones, cursos de Lengua de Señas Mexicana, encuentros deportivos adaptados, talleres escolares, bazares de emprendimiento y rodadas urbanas, las cuales se llevarán a cabo en distintas sedes de la ciudad durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Cartelera del Mes de la Inclusión 2026
27 y 28 de octubre
9:00 horas: Exposición fotográfica “La escala humana, rompiendo estereotipos”.
Lugar: Patio del Ayuntamiento.
30 de octubre
9:00 horas: Bazar Culiacán Inclusivo.
5 de noviembre
12:00 a 13:30 horas: Curso básico de Lengua de Señas Mexicana.
Lugar: Poder Judicial.
7 de noviembre
8:00 horas: Liga Estatal de Golbol.
Lugar: Polideportivo Juan S. Millán.
10 de noviembre
10:00 horas: Taller “El valor de la inclusión”.
Lugar: Escuela Primaria Julio Hernández.
14 de noviembre
7:00 horas: Caminata Inclusiva y Rally Deportivo de Desafíos Adaptados.
Lugar: Parque Culiacán 87.
17 de noviembre
Lugar: Escuela Primaria Elodio Zavala.
19 de noviembre
18:00 horas: Rodada por la Inclusión.
Lugar: Parque Revolución.
26 y 27 de noviembre
9:00 horas: Curso de Lengua de Señas Mexicana.
Lugar: Unidad DIF Centro.
28 de noviembre
8:00 horas: Fútbol 7 para personas sordas.
Lugar: Canchas del bulevar Agricultores.
1 de diciembre
10:00 horas: Festival de la Inclusión.
Lugar: Teatro MIA.
3 de diciembre
10:00 horas: Programa Somos Inclusión y muestra del desfile Fashion for All.
Lugar: Preparatoria Central de la UAS.
4 de diciembre
10:00 horas: Conferencia “Derechos humanos para personas con discapacidad”.
Lugar: Facultad de Contabilidad de la UAS.