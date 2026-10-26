Culiacán
|
Eventos

Presenta DIF Culiacán cartelera Por El ‘Mes de la Inclusión 2026’

El programa incluye actividades culturales, deportivas, capacitaciones y espacios de emprendimiento entre octubre y diciembre
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
26/10/2026 18:27
26/10/2026 18:27

Con una agenda que abarca eventos culturales, deportivos, educativos y económicos, el Sistema DIF Culiacán y la asociación civil EmpleaM con Causa dieron a conocer la programación del denominado “Mes de la Inclusión 2026”, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora el próximo 3 de diciembre.

Durante el anuncio en rueda de prensa, el director general de la paramunicipal, Juan Pimentel Valdez, y el representante de la organización civil, Ramón Díaz Cossío, señalaron que las actividades buscan generar espacios accesibles y sensibilizar a la población sobre los derechos de este sector social.

$!Presenta DIF Culiacán cartelera Por El ‘Mes de la Inclusión 2026’

Díaz Cossío expuso que las acciones coordinadas entre la sociedad civil y los organismos públicos han permitido avances en la creación de espacios y políticas enfocadas en la atención de niñas, niños y jóvenes con discapacidad en la capital sinaloense.

La agenda contempla exposiciones, cursos de Lengua de Señas Mexicana, encuentros deportivos adaptados, talleres escolares, bazares de emprendimiento y rodadas urbanas, las cuales se llevarán a cabo en distintas sedes de la ciudad durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Cartelera del Mes de la Inclusión 2026

27 y 28 de octubre

9:00 horas: Exposición fotográfica “La escala humana, rompiendo estereotipos”.

Lugar: Patio del Ayuntamiento.

30 de octubre

9:00 horas: Bazar Culiacán Inclusivo.

Lugar: Patio del Ayuntamiento.

5 de noviembre

12:00 a 13:30 horas: Curso básico de Lengua de Señas Mexicana.

Lugar: Poder Judicial.

7 de noviembre

8:00 horas: Liga Estatal de Golbol.

Lugar: Polideportivo Juan S. Millán.

10 de noviembre

10:00 horas: Taller “El valor de la inclusión”.

Lugar: Escuela Primaria Julio Hernández.

14 de noviembre

7:00 horas: Caminata Inclusiva y Rally Deportivo de Desafíos Adaptados.

Lugar: Parque Culiacán 87.

17 de noviembre

10:00 horas: Taller “El valor de la inclusión”.

Lugar: Escuela Primaria Elodio Zavala.

19 de noviembre

18:00 horas: Rodada por la Inclusión.

Lugar: Parque Revolución.

26 y 27 de noviembre

9:00 horas: Curso de Lengua de Señas Mexicana.

Lugar: Unidad DIF Centro.

28 de noviembre

8:00 horas: Fútbol 7 para personas sordas.

Lugar: Canchas del bulevar Agricultores.

1 de diciembre

10:00 horas: Festival de la Inclusión.

Lugar: Teatro MIA.

3 de diciembre

10:00 horas: Programa Somos Inclusión y muestra del desfile Fashion for All.

Lugar: Preparatoria Central de la UAS.

4 de diciembre

10:00 horas: Conferencia “Derechos humanos para personas con discapacidad”.

Lugar: Facultad de Contabilidad de la UAS.

#Inclusión
#DIF Culiacán
#Eventos
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube