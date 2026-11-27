La Regidora priista Erika Sánchez Martínez presentó un juicio para la protección de sus derechos políticos, con el que busca que el Ayuntamiento de Culiacán se pronuncie sobre la situación jurídica del Presidente Municipal, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien permanece separado del cargo desde mayo de este año. A través de un comunicado, informó que este viernes 27 de noviembre entregó los escritos correspondientes ante la Secretaría del Ayuntamiento y la oficina de la Presidencia Municipal, en los que reclama omisiones institucionales frente a la ausencia del Alcalde morenista.

Juan de Dios Gámez Mendívil solicitó licencia para separarse de la Presidencia Municipal el 1 de mayo de 2026, luego de que autoridades de Estados Unidos lo incluyeran en una acusación contra funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico. Durante una sesión extraordinaria de Cabildo, la solicitud fue aprobada por unanimidad y se designó a Ana Miriam Ramos Villarreal, entonces Síndica Procuradora, como Presidenta Municipal provisional. La controversia surgió después de que transcurrieron seis meses de su separación, pues el artículo 148 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que ninguna licencia puede concederse por más de ese periodo. El pasado 30 de octubre, Sánchez Martínez solicitó al Cabildo analizar la situación jurídica del Alcalde y, en caso de actualizarse una falta absoluta, notificar al Congreso del Estado para que intervenga en la designación de quien concluya el periodo de Gobierno municipal. Sin embargo, el Secretario del Ayuntamiento, José Ernesto Peñuelas Castellanos, sostuvo que la licencia continúa vigente porque fue aprobada por Cabildo por un periodo mayor a 10 días.