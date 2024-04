El pasado viernes 12 de abril, una persona que dijo ser padre de un niño y ex esposo de una mujer plagiados el 22 de marzo en Culiacán, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para reafirmar que ninguno de ellos ha vuelto a casa, como afirmaron las autoridades estatales.

El titular de la CEDH, José Carlos Álvarez Ortega, indicó que esta persona presentó la queja formal por la desaparición de cinco personas, todas dentro del grupo de los 66 plagiados, de los cuales hasta la fecha no han regresado ni se tiene conocimiento de su paradero.

“El viernes pasado, el viernes 12 se presentó una queja ya formal por la desaparición de cinco personas que son de las de ese grupo de las 66, que supuestamente no se tiene conocimiento, no han regresado a sus casas”.

“La persona que presenta la queja refiere que es ex pareja de una de ellas y a su vez padre de un niño desaparecido.

Son cinco personas, cuatro adultos y un niño. Dos mujeres, dos hombres y esta persona que presenta la queja refiere que es papá del niño desaparecido”, indicó.

Álvarez Ortega resaltó que luego de la queja interpuesta por el particular, el organismo a su cargo ya solicitó informes tanto a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado como a la propia Fiscalía General del Estado para dar seguimiento al trámite que corresponde.

“Esa queja de manera particular la recibimos de manera particular nosotros, la recibimos, el viernes y se ha solicitado la información a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a la Fiscalía General del Estado, para que nos rindan de manera particular de esas cinco personas”, explicó.

Detalló que desde el primer momento que la comisión tuvo conocimiento de los hechos ocurridos durante el 22 de marzo abrieron una investigación de oficio para las autoridades de Seguridad Publica estatal y municipal y para la Fiscalía General del Estado.

Esta investigación, de acuerdo a Álvarez Ortega, continúa en trámite.

"La Comisión Estatal abrió una investigación de oficio para conocer de esta situación, también se dictaron medidas precautorias a las autoridades precisamente para que pusieran atención a este problema que se había suscitado y se solicitaron los informes correspondientes".

“Se está en el trámite correspondiente de esta investigación, después de que se hicieron estas actuaciones por parte de la CEDH”, mencionó.