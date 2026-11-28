A más de dos años del inicio de la crisis de violencia que enfrenta Sinaloa, el Gobierno estatal presentó el Plan Sinaloa de Pacificación y Bienestar, una estrategia que contempla acciones de seguridad pública, atención a víctimas, programas sociales, educación y recuperación económica.
La Gobernadora Graciela Domínguez Nava dio a conocer el proyecto este sábado 28 de noviembre, con el que su administración busca reducir de manera sostenida la violencia, fortalecer la confianza ciudadana y recuperar la gobernabilidad.
Uno de los principales anuncios fue la propuesta de destinar 2 mil 926 millones 306 mil 368 pesos a seguridad pública durante 2027, un incremento de 449 millones 414 mil 107 pesos, equivalente a 18.1 por ciento respecto al presupuesto anterior.
Sin embargo, esa cantidad corresponde al rubro de seguridad pública y no representa el costo total del Plan Sinaloa de Pacificación y Bienestar. Durante la presentación no se dio a conocer una cifra global que concentre la inversión de los tres ejes, debido a que varias de las acciones contemplan recursos de programas y dependencias estatales y federales.
La propuesta presupuestal de seguridad deberá ser revisada por el Congreso del Estado, al que el Ejecutivo entregaría este mismo sábado el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2027.
El plan se divide en tres ejes: Atención a las causas y a las víctimas; Sinaloa en marcha, enfocado en la recuperación de la actividad económica, y Seguridad pública.
La intervención prioritaria se concentrará en Culiacán, Mazatlán, Navolato y Escuinapa, con especial atención en Villa Juárez, Navolato. En conjunto, estas zonas reúnen a un millón 598 mil 208 habitantes, equivalentes al 51.1 por ciento de la población estatal.
La selección de estos territorios, explicó el Gobierno estatal, se realizó a partir de indicadores de incidencia delictiva y condiciones sociales, entre ellos homicidios, privaciones de la libertad, lesiones por arma de fuego, robo de vehículos y comercios, pobreza, falta de servicios y deterioro de espacios públicos.
Más recursos para policías y transformación del C4
En el eje de Seguridad pública, el Gobierno estatal plantea fortalecer las corporaciones policiales mediante mejores condiciones laborales, equipamiento, infraestructura tecnológica y coordinación con las autoridades federales.
De los recursos proyectados para 2027, 188.8 millones de pesos se destinarían a mejorar los ingresos de 4 mil 036 elementos policiales. La Gobernadora informó que el incremento salarial podría ser de hasta 25 por ciento, por lo que no se trata de un aumento uniforme para todos los agentes.
También se contemplan 40 millones de pesos para mejorar los dormitorios de la Policía Estatal Preventiva y 30 millones para crear 70 plazas destinadas al Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia, conocido como C5i, y a la Unidad de Inteligencia.
Una de las principales obras será la transformación del actual C4 en un C5i, con el propósito de ampliar las capacidades de vigilancia, monitoreo, análisis e inteligencia.
La primera fase del proyecto contempla una inversión de 271.4 millones de pesos, de acuerdo con el desglose presentado, que incluye videovigilancia, equipo, edificio, red de comunicación y plazas de trabajo.
A esto se suma el proyecto de un C4 carretero para el corredor Culiacán-Mazatlán-Durango, que contempla 240 puntos de monitoreo inteligente, 720 cámaras de videovigilancia y 30 arcos lectores de placas.
En materia de equipamiento, el Gobierno estatal también considera los convenios establecidos con la Federación por 900 millones de pesos para fortalecer las capacidades operativas de las corporaciones, con patrullas, vehículos blindados, motocicletas, drones y equipos de comunicación.
La inversión federal fue anunciada previamente por el Gabinete de Seguridad como parte de los acuerdos para reforzar las capacidades de operación, investigación, comunicación y vigilancia en Sinaloa.
Educación, jóvenes y atención a víctimas
El primer eje, Atención a las causas y a las víctimas, contempla programas educativos, apoyos para familias afectadas por la violencia y acciones dirigidas a jóvenes.
En materia educativa, se proyecta la construcción de 19 planteles del Bachillerato Margarita Maza, con una inversión de 324.2 millones de pesos. También se contempla la instalación de un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Culiacán, con recursos superiores a los 100 millones de pesos.
Para jóvenes, el plan incluye el programa Jóvenes Unen al Barrio, que actualmente registra mil 920 beneficiarios en Culiacán, Mazatlán, Escuinapa y Villa Juárez. La meta planteada es ampliar la cobertura hasta 5 mil participantes.
En cuanto a las familias afectadas por la violencia, se contempla mantener y fortalecer los mecanismos de atención a personas desplazadas, así como crear fondos específicos para niñas, niños y adolescentes que han perdido a sus madres o padres a causa de la violencia.
Para 2027 se prevén 10 millones de pesos destinados a hijos menores de mujeres desaparecidas y 12 millones de pesos para el programa Infancias con Futuro, dirigido a menores en situación de orfandad por feminicidio.
El fondo para atender el desplazamiento interno forzado pasaría de 75 millones de pesos en 2026 a 80 millones de pesos en 2027, de acuerdo con los datos del plan.
También se contempla la construcción de 56 mil viviendas mediante programas de la Comisión Nacional de Vivienda, el Infonavit y el Fovissste, con una inversión estimada de 33 mil 730 millones de pesos.
Esta cifra forma parte de los proyectos de vivienda considerados en la estrategia, pero no fue presentada como un monto adicional que deba sumarse al presupuesto estatal de seguridad.
El Gobierno estatal también anunció apoyos extraordinarios para las personas que sufrieron daños en su patrimonio durante el operativo del 20 de noviembre en Guasave. El programa contempla apoyos para vehículos, comercios y viviendas afectados.
Reactivación económica y apoyos a negocios
El segundo eje, Sinaloa en marcha, busca reactivar la actividad económica, fortalecer a pequeños negocios y recuperar la confianza de los sectores productivos.
Entre las acciones se encuentra el programa Equipa Sinaloa, que opera en 17 municipios y contempla beneficiar a 3 mil emprendedores, con una inversión de 21.7 millones de pesos.
También se considera el fortalecimiento de la Red FOSIN, con 66 millones de pesos. De acuerdo con la información presentada, se han colocado mil 150 créditos en Culiacán y 510 en Mazatlán.
El plan incluye acciones para impulsar el turismo, mejorar la conectividad y mantener el diálogo con empresarios y representantes de los sectores productivos, con el propósito de generar condiciones para la inversión y la recuperación de empleos.
Reconoce que la violencia no está superada
Durante su mensaje, Domínguez Nava reconoció que la situación de violencia en Sinaloa continúa y que las acciones anunciadas no significan que la crisis esté resuelta.
“En todo momento, los gobiernos de la Federación y del Estado hemos dicho que la situación de violencia no está superada. Lamentablemente se siguen registrando situaciones de violencia que disminuyen y lastiman familias y hogares”, expresó.
La Gobernadora también se refirió al impacto humano de los delitos registrados en la entidad y afirmó que las estadísticas representan historias de dolor para las familias sinaloenses.
“La estadística que nos ha dejado la violencia es cruel, de mucho dolor humano; aun cuando sea un solo homicidio no debemos aceptarlo, duele, humanamente nos disminuye. Desde aquí le digo a nuestro pueblo: los abrazo con solidaridad y afecto”, manifestó.
De acuerdo con el recuento de Noroeste, desde el 9 de septiembre de 2024 y hasta el 18 de noviembre de 2026, en Sinaloa se habían registrado 4 mil 236 homicidios dolosos, 4 mil 656 personas privadas de la libertad y 12 mil 949 vehículos robados.
La Gobernadora agradeció el respaldo del Gobierno federal y de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para mantener el despliegue de fuerzas de seguridad y fortalecer el equipamiento de las corporaciones estatales.
En su posicionamiento, también defendió la cooperación entre México y otros países en materia de seguridad, pero sostuvo que esta debe respetar la soberanía nacional.
“Sí a la cooperación, no a la subordinación”, afirmó.
Finalmente, convocó a representantes empresariales, sectores productivos, organizaciones sociales y ciudadanía a participar en la construcción de condiciones de paz y recuperación para Sinaloa.
El plan fue presentado ante representantes de cámaras empresariales, alcaldes, legisladores y funcionarios de los tres niveles de Gobierno.