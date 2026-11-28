A más de dos años del inicio de la crisis de violencia que enfrenta Sinaloa, el Gobierno estatal presentó el Plan Sinaloa de Pacificación y Bienestar, una estrategia que contempla acciones de seguridad pública, atención a víctimas, programas sociales, educación y recuperación económica. La Gobernadora Graciela Domínguez Nava dio a conocer el proyecto este sábado 28 de noviembre, con el que su administración busca reducir de manera sostenida la violencia, fortalecer la confianza ciudadana y recuperar la gobernabilidad. Uno de los principales anuncios fue la propuesta de destinar 2 mil 926 millones 306 mil 368 pesos a seguridad pública durante 2027, un incremento de 449 millones 414 mil 107 pesos, equivalente a 18.1 por ciento respecto al presupuesto anterior.





Sin embargo, esa cantidad corresponde al rubro de seguridad pública y no representa el costo total del Plan Sinaloa de Pacificación y Bienestar. Durante la presentación no se dio a conocer una cifra global que concentre la inversión de los tres ejes, debido a que varias de las acciones contemplan recursos de programas y dependencias estatales y federales. La propuesta presupuestal de seguridad deberá ser revisada por el Congreso del Estado, al que el Ejecutivo entregaría este mismo sábado el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2027. El plan se divide en tres ejes: Atención a las causas y a las víctimas; Sinaloa en marcha, enfocado en la recuperación de la actividad económica, y Seguridad pública. La intervención prioritaria se concentrará en Culiacán, Mazatlán, Navolato y Escuinapa, con especial atención en Villa Juárez, Navolato. En conjunto, estas zonas reúnen a un millón 598 mil 208 habitantes, equivalentes al 51.1 por ciento de la población estatal.





La selección de estos territorios, explicó el Gobierno estatal, se realizó a partir de indicadores de incidencia delictiva y condiciones sociales, entre ellos homicidios, privaciones de la libertad, lesiones por arma de fuego, robo de vehículos y comercios, pobreza, falta de servicios y deterioro de espacios públicos. Más recursos para policías y transformación del C4 En el eje de Seguridad pública, el Gobierno estatal plantea fortalecer las corporaciones policiales mediante mejores condiciones laborales, equipamiento, infraestructura tecnológica y coordinación con las autoridades federales. De los recursos proyectados para 2027, 188.8 millones de pesos se destinarían a mejorar los ingresos de 4 mil 036 elementos policiales. La Gobernadora informó que el incremento salarial podría ser de hasta 25 por ciento, por lo que no se trata de un aumento uniforme para todos los agentes.





También se contemplan 40 millones de pesos para mejorar los dormitorios de la Policía Estatal Preventiva y 30 millones para crear 70 plazas destinadas al Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia, conocido como C5i, y a la Unidad de Inteligencia. Una de las principales obras será la transformación del actual C4 en un C5i, con el propósito de ampliar las capacidades de vigilancia, monitoreo, análisis e inteligencia. La primera fase del proyecto contempla una inversión de 271.4 millones de pesos, de acuerdo con el desglose presentado, que incluye videovigilancia, equipo, edificio, red de comunicación y plazas de trabajo. A esto se suma el proyecto de un C4 carretero para el corredor Culiacán-Mazatlán-Durango, que contempla 240 puntos de monitoreo inteligente, 720 cámaras de videovigilancia y 30 arcos lectores de placas.



