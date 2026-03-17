$!Presenta la SEPyC Protocolo para la Erradicación de la Violencia Sexual en Educación Básica de Sinaloa

CULIACÁN._ La Secretaría de Educación Pública y Cultura presentó el Protocolo para la Erradicación de la Violencia Sexual en Educación Básica del Estado de Sinaloa. El objetivo, indicó la Secretaria de Educación, Gloria Himelda Félix Niebla, es garantizar la integridad física y emocional de las y los estudiantes. Este nuevo instrumento jurídico y administrativo, publicado en el Periódico Oficial del Estado y vigente desde el 10 de diciembre de 2025, busca trazar una ruta segura y eficiente para niñas, niños y adolescentes, transformando los planteles en entornos de protección absoluta.

La Secundaria Estatal “STASE” fue sede del evento, donde se hizo la presentación de este protocolo. “Sí hay problemas que necesitamos identificar; necesitamos encontrar un camino y una ruta segura para ustedes, en donde su única preocupación sea recibir la información y los conocimientos académicos que sus maestras y maestros les transmiten. Necesitamos que estén felices al interior de nuestros planteles, que tengan convivencias armónicas sanas y que busquemos soluciones pacíficas a distintas problemáticas”, dijo Félix Niebla.

Aseguró que la dependencia trabaja de manera integral en los centros donde se han detectado distintas formas de violencia; ahí, se realizan intervenciones puntuales a través de la Unidad de Igualdad de Género, Convivencia Escolar y Derechos Humanos, además de acciones de reforzamiento de valores mediante la Coordinación Estatal correspondiente. Detalló que anteriormente, en México no existía un protocolo específico contra el abuso sexual en las escuelas, sino solo consecuencias penales. Este documento se suma ahora a los protocolos de Acoso Escolar y de Entornos Escolares Seguros.

A nombre del alumnado, la estudiante Yaireth Oralia Madrid expresó que como estudiantes sí pueden marcar la diferencia. “Sé que muchas veces pensamos que nuestra voz no importa, que estos temas son solo para adultos. Pero yo estoy convencida de que sí podemos marcar la diferencia. Podemos empezar con acciones simples pero poderosas: respetar cuando alguien dice ‘no’; evitar normalizar el acoso; no guardar silencio ante una injusticia y apoyar a quien necesite ayuda. Porque, a veces, lo único que necesita una persona que está sufriendo es saber que no está sola”.