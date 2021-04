Presenta Mario Zamora denuncia ante la Vicefiscalía por ataques en redes a su familia

CULIACÁN._ Mario Zamora Gastélum, candidato a la Gubernatura por la Alianza Va por Sinaloa, acudió a la Vicefiscalía Zona Centro a interponer una denuncia por ataques hacia su familia por redes sociales.

El abanderado del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática sostuvo que a falta de que las autoridades hagan las investigaciones correspondientes, todo parece indicar que estos ataques provienen de dos personas cobardes, siendo los principales sospechosos para él, Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del Partido Sinaloense y Rubén Rocha Moya, candidato a la Gubernatura por Morena y el PAS.

“Vengo a poner una denuncia, por un conjunto de páginas de internet que se las han pasado denostando, poniéndonos noticias falsas. Yo les voy a decir la verdad, con toda sinceridad, si fuera contra mí no hay bronca, pero cobardemente, al estilo de los perversos cobardes, en contra incluso de mi esposa y de mi familia”, aseveró.

“No tienen vergüenza, son unos ‘sacatones’, unos cobardes, conmigo, donde quieran, como quieran y la hora que quieran, y júntense los dos, ya sabemos quienes son los perversos aquí, los mentirosos, los que quieren engañar, vengo ante la autoridad, porque bueno, debe haber elementos para revisar cuál es el origen del dinero, porque se pagó publicidad para que esas páginas llegaran a distintas personas”, añadió.

--¿Hablas de Cuén y Rocha?

“Será la autoridad, yo creo en las instituciones, por eso vengo aquí”.

--Pero hablaste de dos personas

“Ah, porque es todo lo que parece indicar, pero yo no soy el investigador, yo creo que en las instituciones, por eso vengo aquí ante la Fiscalía, personalmente dando la cara, hablando a los ojos y de frente a poner la denuncia, todo mundo sabe quiénes son los perversos, mentirosos, cobardes, sacatones”, respondió.

Zamora Gastélum invitó a sus adversarios políticos a ir de frente, y los llamó a un debate serio, donde sea y a la hora que ellos quieran, pero exigió no se metan con su familia.

“Éntrenle, si quieren en su casa, en la UAS, invítenme, ahí voy a estar, yo solo, yo solo para platicar lo que quieran, el tema que quieran, no tienen vergüenza, cobardes ¿pero saben qué? El pueblo sinaloense es mucha pieza, es mucha pieza por eso vamos a ganar el 6 de junio y por mucho, el pueblo sinaloense es mucha pieza para estos cobardes”, aseveró.

Guillermo Quintana Pucheta, abogado del Senador con licencia, detalló las páginas que están detrás de estos ataques contra Mario y su familia; compartió, que se han gastado alrededor de 25 mil dólares en “Fake News” para atacar a su cliente.

“Computer Red”, Notmac”, “Punto Novedoso” y “En el Acto”... son cuatro páginas que la une una sola persona supuestamente moral, que es publimax, tiene el mismo domicilio, tiene pagos que se realizaron en dólares a través de oxxo”.

--¿Cuánto se gastaron en esta campaña?

“Aproximadamente 25 mil dólares...el punto es que cambió la contratación de Facebook para notas de contenido político, ahora existe el aviso de descargo de responsabilidad, y tienes que notificar quién es la persona responsable, el domicilio, el teléfono y la forma de pago”.

El priista detalló que también presentarán la denuncia ante instancias federales, además precisó, que no es difícil dar con los responsables, solo hay que seguir el hilo del dinero.

“Esos temas no son tan sencillos como antes porque Facebook ya no se va a arriesgar a responder por ellos, por eso hay demasiados elementos vinculantes para que no únicamente la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Electorales, que es el tema que nos ocupa ahora, sino la Policía Cibernética, para que le pueda dar el seguimiento de investigación y revisar cómo es que estos números celulares se trabajaron de manera concertada, para la generación de estas publicaciones”.

--¿Entre qué fecha se gastó este dinero?

“Entre abril del 2020 y todavía a la fecha la última nota es de hace aproximadamente 10 días”, respondió el abogado.