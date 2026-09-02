$!Presenta Mexicanos Primero Sinaloa plataforma para documentar interrupción de clases

“Esta es una plataforma o un micrositio en el que hemos sistematizado las distintas notas periodísticas que han reportado suspensiones de clases a lo largo del ciclo escolar pasado el 2025-2026, en el que empezamos a hacernos una serie de preguntas cómo, dónde y por qué se suspenden las clases en Sinaloa y del seguimiento que hicimos a los medios de comunicación, pues surgió información muy relevante”, señaló.

Durante la presentación, Nuria González Elizalde, titular de Mexicanos Primero Sinaloa, explicó que la plataforma surgió a partir del seguimiento realizado por la organización al trabajo de medios de comunicación y periodistas que han documentado las suspensiones de clases.

Mexicanos Primero Sinaloa presentó este miércoles la plataforma Sin Clases, un micrositio que concentra y sistematiza las notas periodísticas sobre suspensiones de clases registradas durante el ciclo escolar 2025-2026, con el objetivo de visibilizar las causas, lugares y condiciones en las que se interrumpen las actividades escolares en la entidad.

González Elizalde indicó que la plataforma busca convertir los reportes dispersos sobre la interrupción de clases en información sistematizada que permita dimensionar un problema que afecta la continuidad educativa.

“En esta plataforma justamente vamos a encontrar eso. información sistematizada del trabajo que los distintos medios de comunicación y los periodistas han hecho en Sinaloa indicadores que nos reflejan y nos revelan y nos ponen enfrente de nosotros un problema como es la suspensión de clases que afecta la continuidad de los aprendizajes de los niños”, expresó.

Además de los registros, el micrositio incluye materiales dirigidos a docentes, estudiantes y familias, así como las propuestas que Mexicanos Primero Sinaloa ha elaborado a partir de sus investigaciones sobre la problemática educativa.

La organización anunció que la plataforma no se limitará a recuperar información del ciclo escolar anterior, sino que continuará actualizándose con las nuevas suspensiones de clases.

“Vamos a seguir monitoreando los datos que les vamos a presentar corresponden al ciclo escolar pasado, 2025, 2026, pero estamos empezando ya a partir del día 31 de agosto, el registro de las nuevas suspensiones de clases”, explicó.

La titular de Mexicanos Primero Sinaloa invitó a medios de comunicación, periodistas, familias y comunidades escolares a utilizar la herramienta para reportar nuevos casos, con la intención de ampliar la información disponible sobre las interrupciones educativas.

“Esta plataforma puede crecer de manera importante con el trabajo, no solo ya de los medios de comunicación y periodistas, sino de la sociedad en general de las comunidades escolares”, sostuvo.

Uno de los objetivos de este nuevo registro será conocer no solamente cuántas veces y dónde se suspenden las clases, sino cuántos estudiantes terminan afectados por estas interrupciones.

“Hasta este momento no conocemos el número de niñas, niños y adolescentes o estudiantes afectados con motivo de las suspensiones escolares”, reconoció González Elizalde.

Explicó que, con el registro de nuevos casos, esperan poder responder preguntas que permitan dimensionar el impacto de las suspensiones en el derecho a la educación.

“Con el trabajo que hagamos juntos a partir de ya, a partir de hoy, creo que vamos a poder responder preguntas no solo como cómo, dónde y por qué se suspenden las clases, sino a cuántos niños y niñas se les está afectando su derecho a aprender”, afirmó.

González Elizalde también aprovechó la presentación para señalar otros retos que enfrenta el sistema educativo de Sinaloa, entre ellos las condiciones de infraestructura de los planteles.

De acuerdo con los indicadores que monitorea la organización, 5 por ciento de las escuelas carece de instalaciones de energía eléctrica y 19 por ciento no cuenta con agua potable.

“Realmente esto no puede estar pasando que un niño o una niña vaya a una escuela donde no haya agua potable”, cuestionó.

Ante este escenario, sostuvo que la plataforma representa una herramienta para visibilizar las condiciones que interrumpen la continuidad educativa y generar información que permita exigir soluciones.

“Hoy es el momento y lo queremos hacer a través de esta herramienta y de esta plataforma, porque la plataforma es una herramienta, pero la prioridad y el propósito y el objetivo es pues el derecho a aprender de las niñas y los niños”, concluyó.