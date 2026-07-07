Presenta Movimiento Ciudadano en Sinaloa iniciativa para garantizar acceso a la energía eléctrica como derecho humano

Desde Movimiento Ciudadano se presentó una iniciativa para reconocer el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano y crear una agencia que permita realizar gestiones en defensa de los usuarios, con el objetivo de prevenir y atender los altos cobros por el servicio de la Comisión Federal de Electricidad.

En la Oficialía de Partes del Congreso de Sinaloa fue presentada esta iniciativa, con la que el partido busca que avance en el Poder Legislativo.

La Diputada local de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Ojeda, señaló que la propuesta surge a raíz de los altos cobros de energía eléctrica que han enfrentado miles de familias sinaloenses y de la falta de respuestas por parte de la CFE.

Explicó que el objetivo es impulsar cambios en la legislación para contar con más herramientas que permitan defender a la ciudadanía.

“Creo de manera apremiante que el que esta iniciativa sea aprobada por esta 65 legislatura, ya que hay muchos niños, adolescentes y adultos mayores, que no pueden dormir por las altas temperaturas, aunado a esto repercute también en su salud”, expresó.

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Esquer Peiro, comentó que la creación de esta agencia permitiría tener una representación de los usuarios en reuniones, mesas de trabajo y gestiones relacionadas con el servicio eléctrico, con el propósito de impulsar decisiones que beneficien directamente a la población.

“Esta agencia permitiría elevar a nivel federal y a nivel estado, priorizar la parte técnica y la parte estratégica. Esta agencia tendría el poder de proteger a las familias sinaloenses para gestionar cualquier trámite que tengan que hacer ante la CFE, ante Conagua, que lo hagan ellos y establezcan políticas públicas”, señaló.

Ambos hicieron un llamado al resto de los diputados para respaldar la iniciativa y permitir que avance en el Congreso del Estado, al considerar que podría convertirse en una herramienta para atender los altos cobros que han afectado a numerosas familias sinaloenses.