Oceánica, reconocido centro de rehabilitación para personas con padecimientos de salud mental, ahora presenta un programa de Trastornos Afectivos.

El director de Clínica de Tratamiento, Mario Gerardo Arias Valdez, dio a conocer el método integral recién elaborado para dar solución a padecimientos emocionales como depresión, ansiedad, distimia, entre los más comunes.

“Nuestra intención no es querer venir a hacer un comercial de Oceánica, queremos dar una aportación en lo que son los temas de salud mental y poder hacer sinergia, poder hacer un tipo de trabajo con quien se quiera acercar con nosotros para apoyar de manera social en esta causa”, dijo Arias Valdez.

Según las cifras presentadas, alrededor de 10 millones de mexicanos han sufrido depresión en algún momento de su vida, siendo más frecuente en mujeres que en hombres.

De estos, 414 mil hombres reciben un tratamiento medicado, mientras que 1 millón 22 mil mujeres toman antidepresivos.

Estas enfermedades de salud mental atentan contra la vida diaria de quienes las padecen, pues pierden el interés por realizar actividades, además afecta su funcionamiento social.

El programa está especializado en las necesidades de cada persona, por lo que su costo varía dependiendo de diversos factores; incluso, podrían rechazar el ingreso de personas con trastornos como esquizofrenia, entre otros que no tienen las herramientas para atender.

“No te vamos a poder ayudar, no te vamos a poner en riesgo ni cobrarte por algo que no podemos solucionar en algo que no tenemos la respuesta”, comentó.

La duración es de 21 días dentro de las instalaciones; posteriormente tendrá un seguimiento de tres meses.

El personal de Oceánica acompañará a los pacientes desde su transporte a las instalaciones hasta en su día a día dentro de la clínica sin fines de lucro para facilitar el proceso de adaptación.

“Posteriormente se hace la parte de temas legales, lo que nos marcan las normas, cómo se hace un proceso de admisión, y una vez que hayas admitido ingresas al área médica en donde ya se hace una evaluación, exámenes médicos, los protocolos de la terapia transcraneal y otros protocolos farmacológicos”, explicó el proceso de evaluación multidisciplinaria que aplican al ingresar.

Recalcó que la estadía es más parecida a un internado militar que a un centro de descanso, pues tienen una rutina con tareas que desempeñar en tiempo y forma desde las 06:00 horas hasta la hora de dormir.

“El día es pesado, y si te acuestas a la 01:00 haciendo tarea, no importa, a las 06:00 de la mañana te están tocando (la puerta) y te tienes que despertar”.

Además de los ritmos, los internos llevarán un plan alimenticio estricto, terapias, talleres y ejercicios que deben seguirse cómo y cuándo sean indicados, sin importar si hay dinero de por medio, dijo el director de la clínica de tratamiento.

“Llevas una tarjeta colgada todo el tratamiento, y esa tarjeta la pones en la charola cuando pasas a la cafetería y con esa tarjeta te sirven tus grupos de alimentación y todas las porciones que te corresponden, te tienes que acabar todo”, sostuvo Arias Valdez.

Cada semana los especialistas y componentes involucrados se reúnen para revisar cómo ha evolucionado cada uno de los tratamientos a fin de verificar que el plan se está siguiendo correctamente.

Entre las problemáticas que tratan está el alcoholismo, drogadicción, codependencia, ludopatía, trastornos de alimentación como anorexia y bulimia, farmacodependencia y trastornos emocionales como duelo, ansiedad, depresión y distimia.