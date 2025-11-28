$!Presenta Rocha Cuarto Informe; en seguridad sólo expone formación policial y omite cifras de incidencia

Durante su comparecencia en el Salón Constituyentes del Congreso del Estado, el Gobernador Rubén Rocha Moya presentó los resultados de su Cuarto Informe de Labores. En el apartado de seguridad, el Mandatario centró su exposición en la profesionalización policial, al reportar la formación de mil 939 nuevos elementos en la Universidad de la Policía de Sinaloa. Añadió que durante su administración se ha aplicado un incremento salarial acumulado de 28.37 por ciento para las y los policías estatales. El informe también incluyó la Campaña de Desarme Voluntario, mediante la cual se han canjeado 367 armas, así como la sensibilización de 2 mil 338 estudiantes en temas preventivos. No se detallaron otros indicadores relacionados con incidencia delictiva o resultados operativos. En salud, el Gobernador señaló que Sinaloa alcanzó el primer lugar nacional en cumplimiento de la meta de vacunación y el segundo lugar nacional en el Índice de Transparencia del Gasto en Salud.

Informó la inauguración de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, la puesta en marcha del segundo acelerador lineal para radioterapia en el Instituto Sinaloense de Cancerología y la instalación de un tercer acelerador lineal en el Centro Estatal de Radioterapia. También se anunció la basificación de 323 trabajadores de salud. En la agenda de mujeres, se reportó la apertura del Centro de Justicia para las Mujeres de Guasave, con el que el estado suma cuatro centros y se ubica entre los seis con mayor infraestructura de este tipo. El programa Abogadas Violetas ha brindado 8 mil 506 servicios jurídicos y acompañado 118 procesos familiares y 301 penales. Además, Sinaloa obtuvo el cuarto lugar nacional en la estrategia “Tejedoras de la Patria”. En bienestar y desarrollo sustentable, el Gobierno estatal informó que 155 mil personas mejoraron sus condiciones de vida; 10 mil 180 salieron de pobreza extrema, y 145 mil 549 ya no presentan al menos una carencia social. Se firmó un convenio con Sedatu y los 20 municipios para el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, con proyección de atención a 57 mil familias. En certeza jurídica se han beneficiado 22 mil 938 familias mediante la entrega de 4 mil 485 escrituras y 18 mil 453 títulos de propiedad. En pesca, Sinaloa mantiene dos modalidades del programa Bienpesca, federal y estatal, que apoyan a 32 mil 590 pescadores y pescadoras. Se entregaron 543 motores y 557 embarcaciones menores, beneficiando a 410 unidades económicas de producción. El programa de Repoblamiento de Embalses posicionó a la entidad en el primer lugar en producción de tilapia, además de ocupar el primer lugar nacional en valor de producción pesquera. En la Secretaría General de Gobierno, se reportó la acreditación internacional del Laboratorio de Identificación del CertiDH, con una inversión acumulada de 25.5 millones de pesos. También se informó un avance del 71 por ciento en la Estrategia Estatal de Atención a la Primera Infancia.