La candidata por la Gubernatura de Sinaloa del partido Fuerza por México, Rosa Elena Millán Bueno, presentó su declaración 3 de 3 en formato digital ante la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

La declaración se realizó horas antes del primer debate entre candidatos a la Gubernatura de Sinaloa, mismo que será a las 18:00 horas de este jueves.

Este ejercicio de transparencia es impulsado por las organizaciones Coparmex Sinaloa, el Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, Tomato Valley, Transparencia Mexicana y la Red de Mujeres Anticorrupción.

“La declaración 3 de 3 implica el compromiso con la transparencia, por abatir los índices de corrupción y que la gente sepa cómo llegamos, pero también cómo salimos de cada cargo público y de responsabilidades que hemos tenido. Siempre he sido parte de la transformación de leyes en Sinaloa que abonen a la transparencia y a la rendición de cuentas, y en todos los espacios públicos que he tenido (...) he hecho pública mi declaración de patrimonio”, dijo Millán Bueno.

“Eso habla del interés que manifiesto, en hechos tangibles, de poder decirle a la sociedad que soy una mujer honesta, que soy una mujer con capacidades, y que soy una mujer dispuesta a gobernar un estado sin otro afán que no sea ayudar a la gente que más lo necesita”.

La abanderada del partido rosa es la tercera aspirante al Ejecutivo estatal en transparentar su información patrimonial, fiscal y de intereses, el primer candidato en presentar la declaración fue Rubén Rocha Moya (Morena-PAS), seguido de Mario Zamora Gastélum (PRI-PAN-PRD).

Los aspirantes a Gobernar Sinaloa que aún no rinden su declaración 3 de 3 son Sergio Torres Félix, de Movimiento Ciudadano; Tomás Saucedo Carreño, del Partido Verde Ecologista de México; Gloria González Burboa, del Partido del Trabajo; Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda, del Partido Encuentro Solidario´, y Yolanda Cabrera Peraza, de Redes Sociales Progresistas.