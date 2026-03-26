Presenta SEPyC denuncia ante Fiscalía por pintas alusivas a grupo criminal realizadas en secundaria de Culiacán

La Secretaría de Educación Pública y Cultura presentó una denuncia ante la Fiscalía de Sinaloa por pintas con mensajes alusivos a un grupo criminal en una secundaria de Culiacán.

El caso se registró en la Secundaria Técnica 90, ubicada en la zona urbana de Culiacán, donde fueron detectados mensajes al interior del plantel.

La Secretaria Gloria Himelda Félix Niebla informó que tras tener conocimiento de la situación se actuó de inmediato con la interposición de la denuncia correspondiente, a fin de que la autoridad ministerial determine responsabilidades.

Explicó que personal de la Fiscalía ya acudió al plantel para realizar las primeras diligencias, como parte de la carpeta de investigación abierta por estos hechos.

La funcionaria evitó adelantar conclusiones sobre el origen de las pintas.

Señaló que serán las autoridades competentes quienes determinen si se trató de un acto vandálico o si existe algún otro trasfondo.

No obstante, reconoció que este tipo de situaciones generan preocupación entre la comunidad escolar, por lo que se han tomado medidas adicionales para reforzar la seguridad.

Entre las acciones implementadas se encuentra la instalación de cámaras de videovigilancia, así como el acompañamiento de corporaciones policiales en el entorno del plantel.