$!Presenta Sistema Anticorrupción su Octavo Informe Anual de Labores; advierte retos por reforma nacional y acceso a la transparencia

CULIACÁN._ El Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa presentó este jueves su Octavo Informe Anual de Labores, en el que dio cuenta de las acciones realizadas durante el último año y advirtió sobre los retos que enfrentará el combate a la corrupción en el estado ante las reformas nacionales en la materia. Durante la presentación del informe, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Lucía Mimiaga León, señaló que uno de los principales logros del periodo fue la articulación de una coalición de organizaciones civiles, empresarios, periodistas y colectivos para defender el derecho de acceso a la información y frenar la aprobación de la nueva Ley de Transparencia en los términos en que había sido planteada. “Logramos visibilizar la importancia de la transparencia, que es transversal a todo el combate a la corrupción. Por lo menos no se ha aprobado la ley que nosotros señalamos por las irregularidades que contenía”, expresó.

Mimiaga León advirtió que uno de los mayores retos será la desaparición de organismos autónomos que formaban parte del Sistema Anticorrupción y la próxima reforma al Sistema Nacional Anticorrupción anunciada por el Gobierno federal. “Esta reforma tiene que ir siempre acompañada de la visión ciudadana y de la participación ciudadana, no que se quieran reducir espacios ciudadanos como los que ya se han ido perdiendo”, sostuvo. Como parte de los resultados presentados, informó que se elaboró un diagnóstico sobre las limitantes que enfrentan los municipios de Sinaloa para integrarse plenamente al Sistema Anticorrupción, entre ellas la falta de presupuesto para los órganos internos de control y la necesidad de adecuaciones legales para fortalecer su actuación.

También destacó la presentación de iniciativas de reforma, entre ellas una propuesta de reforma constitucional para garantizar una vida libre de corrupción y buen gobierno, además de un protocolo para la protección de denunciantes y testigos de actos de corrupción, el cual permanece pendiente de aprobación. La presidenta del Comité señaló que otro de los pendientes es el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la reducción de la impunidad. “Una de las necesidades que más escuchamos es que no tenemos sentencias; los juicios no avanzan o avanzan muy lento para llegar a una resolución”.

Añadió que, mientras en otras entidades se han logrado recuperar recursos públicos derivados de investigaciones por corrupción, en Sinaloa desde hace varios años no se han obtenido resultados similares. Mimiaga León sostuvo que la falta de mecanismos efectivos de protección continúa desalentando la denuncia ciudadana. “No hay denuncias porque la ciudadanía tiene mucho miedo a denunciar y no existen medidas de protección para estas personas”, afirmó. El informe también incluyó los avances institucionales realizados durante el último año y las propuestas para fortalecer la coordinación entre las autoridades estatales y municipales encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción.