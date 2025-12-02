$!Presenta Tec de Monterrey en Culiacán a Findy, un robot con inteligencia artificial que mejora la atención al cliente

El Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa presentó este martes a Findy, un robot operado con inteligencia artificial que se integra a la Escuela de Negocios para ofrecer una experiencia de aprendizaje inmersiva y de vanguardia para sus estudiantes. La presentación, realizada en las instalaciones de la escuela, contó con la presencia de los líderes del proyecto, Ana Franco Valdez y Alfonso Valdez Cervantes, junto a profesores y alumnos que participaron en el desarrollo de la tecnología y su marca. El robot Findy fue adquirido con el objetivo de proporcionar una experiencia única a los estudiantes, más allá de simplemente integrar la IA.





“Entre todas las alternativas que estuvimos estudiando se nos ocurrió la adquisición de este robot operado con inteligencia artificial que nos iba a permitir mejorar la parte del servicio con el cliente”, dijo Valdés. El robot realizó una demostración en el Laboratorio de Retailing, un espacio que ha estado a la vanguardia tecnológica por 15 años, siendo único en la región. El laboratorio sirve como centro de aprendizaje donde los alumnos realizan actividades de mercadotecnia, planeación estratégica y surtido.





Findy fue incorporado para complementar la experiencia académica, permitiendo a los estudiantes llevar a cabo experimentos y ver la reacción directa del cliente y cómo esto afecta la experiencia de compra siguiendo al cliente, hablando y bailando. Alexa Jimena Osorio Solís, estudiante de Mercadotecnia, explicó que junto a otros 16 estudiantes, crearon hipótesis para evaluar si la adquisición del robot era realmente redituable. Los estudiantes utilizaron una metodología rigurosa para analizar las interacciones con el robot, que incluye la observación con cámaras, audios y sala de observación, tecnología neurocientífica para medir las reacciones de las personas y lentes que graban la experiencia de los clientes. El robot está diseñado para ser un asistente de servicio que guía al participante en el proceso de compra.



