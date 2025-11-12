$!Presenta UAS ante colegio Luis F. Molina su ‘plan maestro’ del Universo Rosalino para el Edificio Central

El Edificio Central será transformado en un espacio dedicado al arte y la cultura, proyecto que contempla la integración de los diferentes edificios históricos de la Universidad en torno a la Plazuela Rosales, con restauración y adecuación para cines, cafeterías, pinacoteca y museos, llamado Complejo Cultura Universitario Universo Rosalino. Esto fue revelado en un encuentro entre la Universidad Autónoma de Sinaloa y miembros del Colegio de Arquitectos Luis F. Molina de Culiacán. En la reunión estuvieron presentes Jesús Enrique Sánchez Zazueta, director general de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UAS, acompañado por Carlos Maciel Sánchez, director del proyecto, así como del arquitecto Marcos Torres y la historiadora Walkyria Angulo Castro, responsables de la presentación del plan maestro.









En esta presentación de lo que será la primera etapa del CCUNEC, que engloba en el Plan de Desarrollo Institucional de la casa de estudios sinaloense, Sánchez Zazueta explicó el objetivo. “Hoy nos reunimos con el Colegio de Arquitectos, pudimos hacer esa vinculación para presentarles el Complejo Cultural Universitario, Universo Rosalino, donde el doctor Maciel, quien comanda este equipo, ha hecho toda la exposición de todas las actividades, toda la nueva morfología que tendrá el interior del edificio, respetando el tema cultural, histórico, transformando aquellos espacios en sitios agradables con un toque moderno para la comunidad sinaloense”, dijo.





