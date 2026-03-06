$!Presenta Zoé Robledo Plan de Fortalecimiento del IMSS en Sinaloa

Autoridades federales y estatales presentaron en Culiacán un plan de fortalecimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa, que contempla ampliación de infraestructura, contratación de médicos especialistas y la entrega de plazas definitivas a trabajadores de la institución. El evento fue encabezado por el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, y el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quienes destacaron que el objetivo es fortalecer la capacidad de atención médica en el Estado.

Como parte del programa, realizaron la entrega simbólica de plazas definitivas a personal médico, de enfermería y trabajadores de distintas áreas del IMSS, así como la entrega de equipos de brigada de protección civil. El objetivo, expresó Robledo Aburto, es brindar estabilidad laboral y fortalecer los servicios que se ofrecen a los derechohabientes.

“Sabemos que esta basificación, estas 60 plazas, significan mucho, mucho esfuerzo, y muchos años también de espera en las diferentes categorías. Por eso estamos seguros que hoy va a haber fiesta en las casas”. Robledo Aburto indicó que entre 1982 y 2018 el IMSS prácticamente dejó de expandir su infraestructura, mientras la población y el número de trabajadores asegurados continuaron creciendo.

Esto, dijo, provocó saturación en hospitales y mayores tiempos de espera para los pacientes. Por ello, afirmó que el Instituto retomó la expansión de su infraestructura médica en distintas regiones del País, incluido Sinaloa. “A partir de 1982 y hasta 2018, el IMSS dejó de crecer y es una situación grave porque la población en Sinaloa sigue creciendo, la economía de Sinaloa siguió creciendo, los trabajadores asegurados siguieron creciendo. El resultado es saturación, tiempos de espera larga, pero no podemos quedarnos solamente diciendo: ‘eso fue lo que pasó, no podemos hacer nada’”.

Entre los proyectos mencionados Robledo Aburto destacó la readaptación del antiguo Hospital General de Culiacán para integrarlo al IMSS. Explicó que el inmueble, que dejó de operar tras la apertura del nuevo hospital inaugurado en agosto de 2024, podría ser donado al Instituto para ampliar servicios médicos. El objetivo es habilitar en ese edificio el área de trauma y ortopedia del Hospital Regional 1.