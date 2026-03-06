$!Presenta Zoé Robledo Plan de Fortalecimiento del IMSS en Sinaloa

Autoridades federales y estatales presentaron en Culiacán un plan de fortalecimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa, que contempla ampliación de infraestructura, contratación de médicos especialistas y la entrega de plazas definitivas a trabajadores de la institución.
El evento fue encabezado por el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, y el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quienes destacaron que el objetivo es fortalecer la capacidad de atención médica en el Estado.
Como parte del programa, realizaron la entrega simbólica de plazas definitivas a personal médico, de enfermería y trabajadores de distintas áreas del IMSS, así como la entrega de equipos de brigada de protección civil.
El objetivo, expresó Robledo Aburto, es brindar estabilidad laboral y fortalecer los servicios que se ofrecen a los derechohabientes.
“Sabemos que esta basificación, estas 60 plazas, significan mucho, mucho esfuerzo, y muchos años también de espera en las diferentes categorías. Por eso estamos seguros que hoy va a haber fiesta en las casas”.
Robledo Aburto indicó que entre 1982 y 2018 el IMSS prácticamente dejó de expandir su infraestructura, mientras la población y el número de trabajadores asegurados continuaron creciendo.
Esto, dijo, provocó saturación en hospitales y mayores tiempos de espera para los pacientes.
Por ello, afirmó que el Instituto retomó la expansión de su infraestructura médica en distintas regiones del País, incluido Sinaloa.
“A partir de 1982 y hasta 2018, el IMSS dejó de crecer y es una situación grave porque la población en Sinaloa sigue creciendo, la economía de Sinaloa siguió creciendo, los trabajadores asegurados siguieron creciendo. El resultado es saturación, tiempos de espera larga, pero no podemos quedarnos solamente diciendo: ‘eso fue lo que pasó, no podemos hacer nada’”.
Entre los proyectos mencionados Robledo Aburto destacó la readaptación del antiguo Hospital General de Culiacán para integrarlo al IMSS.
Explicó que el inmueble, que dejó de operar tras la apertura del nuevo hospital inaugurado en agosto de 2024, podría ser donado al Instituto para ampliar servicios médicos.
El objetivo es habilitar en ese edificio el área de trauma y ortopedia del Hospital Regional 1.
Con esta adaptación, dijo, se pasaría de 50 camas actuales para trauma, ortopedia y neurocirugía a alrededor de 120 camas para estos servicios.
Las camas que actualmente ocupan esas áreas en el Hospital Regional se destinarían a cirugía y medicina interna, lo que permitiría ampliar la capacidad de atención.
“Entonces es una ganancia de camas en una instalación que tiene todavía mucho que dar y mucho servicio, siempre con trabajadoras y trabajadores del Seguro Social”.
El director del IMSS también recordó que recientemente inició el proceso nacional de reclutamiento de médicos especialistas, conocido como “draft”, para fortalecer las plantillas médicas del Instituto.
Detalló que para Sinaloa se buscan contratar 143 especialistas y, hasta el momento del evento, ya se habían seleccionado 103 para distintas unidades médicas del Estado.
“Estoy seguro que van a lograr la meta y en una de esas está un poquito más para acudir vacancias, para abrir nuevos servicios, para fortalecer plantillas”, resaltó.
Asimismo, destacó la construcción de un Hospital Regional de Especialidades en Culiacán como parte del crecimiento de infraestructura hospitalaria del IMSS en la entidad.
En materia de servicios sociales, Robledo Aburto anunció la transformación del modelo de guarderías hacia centros de educación y cuidado infantil en coordinación con el Sistema DIF estatal.
Estos espacios atenderán a niñas y niños desde los 43 días de nacidos hasta los cuatro años, con servicios de cuidado, salud y formación temprana para apoyar la incorporación de las mujeres al mercado laboral.
Al evento acudió la titular del IMSS en Sinaloa Tania Clarissa Medina López, el Secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo; la presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz y el Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.