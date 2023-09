Los gritos y rechiflas fueron especialmente para el ex Alcalde de Mazatlán, Fernando Pucheta Sánchez; Jesús Valdés Palazuelos, ex dirigente estatal del PRI y ex Alcalde de Culiacán; el Diputado local, Ricardo Madrid Pérez; y la Diputada local, Cinthia Valenzuela Langarica, también ex dirigente estatal del PRI.

Otros ex priistas que se sumaron al movimiento de Morena a favor de Sheinbaum Pardo son el Diputado local, Feliciano Valle Sandoval; la Diputada local, Gloria Himelda Félix Niebla; el ex candidato a Alcalde de Culiacán y ex Diputado local, Faustino Hernández, quien respondió los abucheos con un gesto con el sombrero; la Diputada local, Concepción Zazueta Castro; Cinthia Maribel Vega Quintero, quien fue candidata del PRI; y Antonio Castañeda Verduzco, ex Alcalde de Culiacán.