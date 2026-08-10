Culiacán
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Especies

Presentan a ‘Tiki’, un nuevo león africano del Zoológico de Culiacán

El ejemplar macho, de cuatro años y 150 kilogramos, llegó en enero procedente de Guanajuato y permaneció bajo observación antes de ser mostrado al público
Noroeste/Redacción
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10/08/2026 16:52
10/08/2026 16:52

El Zoológico de Culiacán incorporó a su exhibición a “Tiki”, un león africano de cuatro años de edad y aproximadamente 150 kilogramos de peso, luego de concluir su periodo de adaptación y seguimiento especializado.

El Ayuntamiento de Culiacán, informó que el ejemplar, de la especie Panthera leo, llegó a las instalaciones el pasado 28 de enero procedente de Guanajuato, bajo depositaría de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

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Desde su llegada, explicó, “Tiki” permaneció bajo observación del personal especializado del zoológico, que dio seguimiento a su estado de salud y comportamiento para determinar las condiciones en las que podía ser integrado al área de exhibición.

De acuerdo con el director del Zoológico de Culiacán, José María Casanova Rodríguez, el león presenta actualmente un estado de salud favorable y se encuentra adaptado a las instalaciones, por lo que ya reúne las condiciones para comenzar a ser observado por los visitantes.

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Durante los meses de adaptación, aseguró el Gobierno municipal que el ejemplar recibió cuidados especializados y fue sometido a valoraciones para vigilar su evolución y familiarización con el nuevo entorno.

La presentación de “Tiki” se realizó este 10 de agosto, en el marco del Día Mundial del León.

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