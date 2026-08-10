$!Presentan a ‘Tiki’, un nuevo león africano del Zoológico de Culiacán

El Zoológico de Culiacán incorporó a su exhibición a “Tiki”, un león africano de cuatro años de edad y aproximadamente 150 kilogramos de peso, luego de concluir su periodo de adaptación y seguimiento especializado. El Ayuntamiento de Culiacán, informó que el ejemplar, de la especie Panthera leo, llegó a las instalaciones el pasado 28 de enero procedente de Guanajuato, bajo depositaría de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.





Desde su llegada, explicó, “Tiki” permaneció bajo observación del personal especializado del zoológico, que dio seguimiento a su estado de salud y comportamiento para determinar las condiciones en las que podía ser integrado al área de exhibición. De acuerdo con el director del Zoológico de Culiacán, José María Casanova Rodríguez, el león presenta actualmente un estado de salud favorable y se encuentra adaptado a las instalaciones, por lo que ya reúne las condiciones para comenzar a ser observado por los visitantes.



