El proceso de construcción del programa inició en julio de 2024, resultado de una alianza estratégica entre el Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, el Instituto Municipal de Planeación, el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa y Fundación Coppel.

La presentación dio a conocer las distintas etapas desarrolladas para concretar este instrumento de planeación urbana. El programa tiene como objetivo principal la recuperación habitacional y la revitalización del centro.

El Instituto Municipal de Planeación expuso avances del Programa Parcial de Desarrollo Urbano para el Centro de Culiacán durante la reunión CORE 33. Este proyecto busca recuperar la vivienda y revitalizar el primer cuadro de la ciudad.

“Es necesario cambiar la percepción ciudadana para impulsar la recuperación de la vivienda en el Centro de Culiacán”, señaló Simei Cebreros Raygoza, directora del Instituto Municipal de Planeación. Indicó también la importancia de avanzar en los procesos de regularización relacionados con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Como parte de los trabajos, se realizaron 38 reuniones de calibración con personal de las áreas de Desarrollo Urbano, Desarrollo Económico y Tesorería del Ayuntamiento. También participaron integrantes del Consejo del Instituto Municipal de Planeación y actores clave, incluyendo propietarios, desarrolladores, vecinos, colegios, asociaciones civiles y universidades.

Los talleres de consulta pública reunieron a mil 17 participantes en distintas sedes, como el bajo puente Teófilo Noris, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el auditorio del Instituto MIA. Este ejercicio permitió recoger opiniones y propuestas ciudadanas para enriquecer el documento.

Cebreros Raygoza presentó las etapas de formulación, consulta pública y reformulación del programa. También detalló su proceso de aprobación, que contempla la participación del Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación, el Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda, el Cabildo y la emisión del dictamen de congruencia por parte de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable.

En la reunión estuvieron presentes José Valenzuela García, presidente del Patronato del Paseo del Ángel; Julio César Silvas Inzunza, representante del Colectivo de Organizaciones y Empresarios en Sinaloa; Doris Ibel Gutiérrez Félix, presidenta ejecutiva del Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación, y Guadalupe Zavala Yamaguchi, representante de la Cámara Nacional de Comercio Culiacán.