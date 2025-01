$!Presentan comerciantes de Culiacán propuestas para reconstruir economía local

“Nosotros ya no le estamos solicitando al Gobierno Municipal ni al Gobierno del Estado, ya no estamos pidiendo apoyos económicos de 2 mil 500 pesos, 5 mil pesos que creemos que son apoyos momentáneos que no nos ayudan a mantener abierto los negocios, ahora nosotros estamos proponiendo que la inversión se vaya a actividades institucionales que nos permitan generar esos proyectos y que podamos salir adelante”, dijo.

“Reactivación empresarial y comercial significa que hemos abierto nuestros negocios, estamos trabajando pero no hay una reactivación económica, no hay ingreso, la gente no está gastando, hay poco circulante de dinero y todo esto tiene que ver con esta ola de violencia que se ha generado y de alguna manera ha impactado a la economía del municipio de Culiacán”.

“Algunas de las acciones inmediatas tienen que ver con la creación del empleo temporal, para que muchas familias que perdieron su trabajo puedan tener recursos y de esta forma poder, obviamente, ir a gastar al sector comercial. Estamos hablando, principalmente, de las sindicaturas, estamos hablando de las zonas aledañas y suburbanas de Culiacán, alrededor del centro de Culiacán que han sido más afectadas”, expresó.

Señaló que la próxima semana estarían conversando con las autoridades estatales y municipales sobre la viabilidad de cada una de ellas.

Entre las iniciativas destacan la creación de espacios seguros para movilizar a la población a los pueblos mágicos, como rodadas o ferias con temáticas, así como caravas del emprendedor donde traigan a comerciantes de las sindicaturas a ofertar sus productos a la cabecera municipal y viceversa.

“Estamos tratando de crear espacios seguros donde la población pueda ir a entretenerse con algunos proyectos turísticos, estamos mencionando las rodadas a los pueblos mágicos de forma segura; temas que tienen que ver con la creación de la feria del pan, feria del chile, feria de la calabaza, diferentes acciones que puedan alguna manera motivar a la economía de los lugares donde se están desarrollando”.

“También estamos hablando de un programa muy novedoso que se llama Caravanas del Emprendedor, donde hay que llevar comerciantes de aquí de la zona centro a vender a las sindicaturas sus productos y viceversa, traer comerciantes de las sindicaturas más afectadas aquí a la zona centro a vender sus productos en zonas seguras, zonas que denominamos nosotros corredores comerciales donde podrán tener seguridad y al mismo tiempo no ser una competencia desleal para el comercio de la ciudad”, apuntó.

Paquete de propuestas:

- Caravanas del emprendedor (intercambio comercial entre sindicaturas y zona centro).

- Ceprofies social.

- Adelantar paquete obras y empleo temporal.

- Fraccionar porcentaje de licitaciones para Mipymes.

- Tianguis del emprendedor.

- Laboratorio del emprendedor.

- Acelerador de empresas (resolutorio).

- Fiesta regional del artesano, el pan, chile y la calabaza.

- Programa de formalización empresarial.

- Módulo metropolitano de servicios municipales y estatales.

- Actualización del reglamento de comercio en vía pública.

- Patronato del centro histórico de Culiacán.

- Modernización y digitalización de los procesos de comercio y mercados municipales.

- Corredores y ferias gastronómicos con seguridad nocturnos. (Para establecidos sin operaciones).

- Rodadas seguras a pueblos mágicos.

- Zonificación comercial.

- El QR turístico.

- Shopping a Culiacán.

- Turismo educativo y médico.

- Franja comercial de exención de impuesto municipal.

- Paseo de las celebridades.

- Programa turístico “Tesoros escondidos”.

- Versión El viejo Oeste, parque 87.

- Regulación del ambulantaje.

- Iniciativa de ley para modificar impuesto predial a comercio e industria (fijo 50 por ciento).

- Iniciativa de ley para el fondo contra contingencias de seguridad pública.

- Ley y seguro de quiebras del Estado de Sinaloa.

- RPE y RCP, (manager y resucitadores empresariales).

- Bono Emprende.

- Programa de incorporación fiscal estatal. (Un año de gracia de impuesto estatal para nuevas empresas).