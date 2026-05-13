$!Presentan empresarios pliego petitorio a Gobernadora Yeraldine Bonilla por crisis de seguridad en Sinaloa

Representantes de 49 organizaciones empresariales y sociales de Sinaloa presentaron un pliego petitorio a la Gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde, en el que solicitan la implementación de medidas urgentes para atender la crisis de seguridad y económica que ha afectado al estado durante más de 20 meses.
De acuerdo con el comunicado emitido por los organismos, el documento fue entregado el pasado viernes 8 de mayo, a seis días de que Bonilla Valverde asumió la gubernatura, y plantea una serie de propuestas encaminadas a reactivar la economía, preservar el empleo y restablecer la confianza entre la ciudadanía y el sector productivo.
“Durante los últimos 20 meses de crisis económica derivada de la inseguridad, hicimos diversas solicitudes al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, las que en su mayoría no han sido atendidas con la urgencia que el contexto demanda”, señalan.
Los firmantes señalaron que la problemática que enfrenta Sinaloa ha superado el ámbito local, por lo que consideraron indispensable una coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno, con una participación especial del Gobierno Federal, para diseñar e implementar soluciones de fondo.
Entre las principales peticiones destaca el blindaje de las zonas económicas y de las carreteras del estado, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad para el traslado de personas y mercancías.
Asimismo, solicitaron apoyos fiscales para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), así como la creación de un fondo emergente dirigido a negocios que han resultado afectados por la situación de inseguridad y por la desaceleración económica.
El pliego también contempla el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad pública y de la procuración de justicia, además de la instalación de una mesa permanente de diálogo en la que participen autoridades, organismos empresariales y representantes de la sociedad civil.
Como parte de sus planteamientos, los organismos pidieron sostener una reunión con la Gobernadora interina para exponer directamente las propuestas y dar seguimiento a las acciones que puedan derivarse de este documento.
“... solicitamos respetuosamente una reunión a la brevedad posible con usted, con el propósito de exponer de manera directa las propuestas que como sector empresarial y social hemos construido”.
Las organizaciones firmantes manifestaron su disposición para colaborar con las autoridades en la construcción de soluciones conjuntas que permitan reactivar la economía estatal, proteger las fuentes de empleo y contribuir a la reconstrucción de la estabilidad social en Sinaloa.
“Nuestro único objetivo es contribuir a la reactivación económica, la preservación del empleo y la reconstrucción de la confianza en Sinaloa, después de y a 20 meses profundamente complejos”, concluyeron.