$!Presentan empresarios pliego petitorio a Gobernadora Yeraldine Bonilla por crisis de seguridad en Sinaloa

Representantes de 49 organizaciones empresariales y sociales de Sinaloa presentaron un pliego petitorio a la Gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde, en el que solicitan la implementación de medidas urgentes para atender la crisis de seguridad y económica que ha afectado al estado durante más de 20 meses.

De acuerdo con el comunicado emitido por los organismos, el documento fue entregado el pasado viernes 8 de mayo, a seis días de que Bonilla Valverde asumió la gubernatura, y plantea una serie de propuestas encaminadas a reactivar la economía, preservar el empleo y restablecer la confianza entre la ciudadanía y el sector productivo.

“Durante los últimos 20 meses de crisis económica derivada de la inseguridad, hicimos diversas solicitudes al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, las que en su mayoría no han sido atendidas con la urgencia que el contexto demanda”, señalan.

Los firmantes señalaron que la problemática que enfrenta Sinaloa ha superado el ámbito local, por lo que consideraron indispensable una coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno, con una participación especial del Gobierno Federal, para diseñar e implementar soluciones de fondo.

Entre las principales peticiones destaca el blindaje de las zonas económicas y de las carreteras del estado, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad para el traslado de personas y mercancías.