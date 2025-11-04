$!Presentan en Culiacán actividades para el Mes de la Inclusión 2025

CULIACÁN._ Este martes se realizó la presentación de las actividades por el Mes de la Inclusión, como una representación de esfuerzo, aprendizaje y el compromiso con de apoyar a las personas con discapacidad por sexto año consecutivo.

La presentación se realizó en el Modular Inés Arredondo, con una conferencia encabezada por la presidenta del DIF Bienestar Culiacán, Irma Nidya Gasca Aldama, quien compartió que estas actividades fomentan la inclusión que se vive todos los días y ayudan a tener una mejor convivencia con los demás.

Estas actividades buscan tener un espacio apto para todos los que abren espacios inclusivos y superan obstáculos para la gente con discapacidad.

“Desde hace cuatro años hemos caminado a través de Emplea M con Causa, trabajando para visibilizar los derechos de las personas con discapacidad y para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la empatía y el respeto”, dijo Gasca Aldama.

“También hemos fortalecido nuestro trabajo dentro del DIF para brindar una atención más humana, más sensible y más accesible a todas y todos nuestros usuarios”.

El fundador de Emple M con Causa, Ramon Alejandro Díaz Cossío, señaló que estas actividades son en relación al 3 de diciembre, que es el día internacional de las personas con discapacidad, para que la gente pueda apreciar y tener contacto de lo que son capaces las personas con discapacidad.

“El 3 de diciembre es el día internacional de las personas con discapacidad, pero un solo día no basta para lograr una sociedad más incluyente. Es por eso que denominamos, todo el mes de noviembre, el mes de la inclusión, para hacer eventos, talleres, conferencias, actividades donde la sociedad viva lo que es también tener una discapacidad y sobre todo eventos grandes para fomentar esta parte laboral en las personas con discapacidad”, apuntó Díaz Cossío.

Las actividades por parte de Emplea M con Causa empiezan este sábado con un torneo de la inclusión por parte de Chapultepec contra La Primavera y el domingo se realizará una carrera que apoya a las personas con discapacidad por parte de Grupo RSN.