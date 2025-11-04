$!Presentan en Culiacán actividades para el Mes de la Inclusión 2025

CULIACÁN._ Este martes se realizó la presentación de las actividades por el Mes de la Inclusión, como una representación de esfuerzo, aprendizaje y el compromiso con de apoyar a las personas con discapacidad por sexto año consecutivo.
La presentación se realizó en el Modular Inés Arredondo, con una conferencia encabezada por la presidenta del DIF Bienestar Culiacán, Irma Nidya Gasca Aldama, quien compartió que estas actividades fomentan la inclusión que se vive todos los días y ayudan a tener una mejor convivencia con los demás.
Estas actividades buscan tener un espacio apto para todos los que abren espacios inclusivos y superan obstáculos para la gente con discapacidad.
“Desde hace cuatro años hemos caminado a través de Emplea M con Causa, trabajando para visibilizar los derechos de las personas con discapacidad y para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la empatía y el respeto”, dijo Gasca Aldama.
“También hemos fortalecido nuestro trabajo dentro del DIF para brindar una atención más humana, más sensible y más accesible a todas y todos nuestros usuarios”.
El fundador de Emple M con Causa, Ramon Alejandro Díaz Cossío, señaló que estas actividades son en relación al 3 de diciembre, que es el día internacional de las personas con discapacidad, para que la gente pueda apreciar y tener contacto de lo que son capaces las personas con discapacidad.
“El 3 de diciembre es el día internacional de las personas con discapacidad, pero un solo día no basta para lograr una sociedad más incluyente. Es por eso que denominamos, todo el mes de noviembre, el mes de la inclusión, para hacer eventos, talleres, conferencias, actividades donde la sociedad viva lo que es también tener una discapacidad y sobre todo eventos grandes para fomentar esta parte laboral en las personas con discapacidad”, apuntó Díaz Cossío.
Las actividades por parte de Emplea M con Causa empiezan este sábado con un torneo de la inclusión por parte de Chapultepec contra La Primavera y el domingo se realizará una carrera que apoya a las personas con discapacidad por parte de Grupo RSN.
Posteriormente se realizarán dos eventos, que son el Fashion For All, desfile de modas que se realizará el martes 18 de noviembre justamente en el teatro MIA, que abrirá sus puertas a las 16:00 horas y empezará a las 17:00 horas con participación de modelos profesionales y modelos con discapacidad.
Además de una obra de teatro, Lo Natural es Compartir, una obra de teatro que se hará en el teatro Pablo de Villavicencio, el teatro más grande de Culiacán realizada por los jóvenes de la institución que la han ensayado durante años. Serán más de 22 jóvenes con discapacidad que se sumarán a la obra.
En las actividades deportivas el director de Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física, José Alberto Beltrán Figueroa, comparte que se tendrá en la secundaria federal número 8 Jesús Silva Herzog, se presentará de basquetbol en silla de ruedas el 18 de noviembre.
Para el 3 de diciembre, en la secundaria Humberto Villegas Castaños, se jugará un partido de goalball, que es un deporte para las personas débiles visuales. También agregó que el festival deportivo por la inclusión, se llevará a cabo en el Centro Cívico Constitución de las 08:00 horas a las 10:00 por tercer año consecutivo.
Durante la invitación a las diferentes actividades el director de Educación Municipal del Ayuntamiento de Culiacán, Francisco Villa Félix, también habló de una exposición de la inclusión el 2 de diciembre a partir de las 09:00 horas en la explanada del patio del Palacio Municipal.
Valeria Urías, en representación de la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, dijo que el 30 de noviembre se hará una presentación de flamenco llamada Tacones y Puntas, en la que chicos con parálisis cerebral van a bailar.
Cartelera del Mes de la Inclusión 2025
Noviembre
Sábado 8:
09:00 horas, en La Primavera, Torneo de la Inclusión Chapule Sur vs. La Primavera
Domingo 9:
07:00 horas, Frente a Forum, salida de la Carrera RSN
Martes 18:
10:00 horas, en la secundaria federal número 8, exhibición de básquetbol sobre ruedas “Somos Inclusión”.
16:00 horas, en el Teatro MIA, desfile Fashion For All
Domingo 23:
16:00 hora, en el Teatro Pablo de Villavicencio, Obra de teatro “Lo natural es incluir”
Diciembre
Martes 2:
09:00 horas, en la explanada del Palacio Municipal, Festival de la Inclusión
Miércoles 3:
Horario pendiente, en el Congreso del Estado, Conferencia del Mes de la Inclusión
10:00 horas, en la secundaria Humberto Villegas, Exhibición de goalball y talleres de Lengua de Señas Mexicana “Somos Inclusión”
Sábado 6:
07:00 horas, en la pista del Isde, Rally Deportivo por la Inclusión