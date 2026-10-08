$!Presentan en Culiacán el libro Los Locos de la Democracia

Con la participación del ex Presidente de México, Vicente Fox Quesada, fue presentado este jueves en Culiacán el libro Los Locos de la Democracia, del sinaloense Eduardo Ortiz Hernández, una obra que aborda la democracia, la participación ciudadana y los retos políticos del País. Durante la presentación, Fox Quesada destacó la importancia de recuperar los valores democráticos y llamó a la ciudadanía a involucrarse en la construcción del rumbo político de México.

El ex Presidente aprovechó el encuentro para recordar la transición política del año 2000 y el papel que tuvo la ciudadanía en la construcción de la democracia. “Los que estamos aquí y quienes podemos llevar el mensaje de la esperanza a todos los rincones de esta bendita tierra de Sinaloa, tenemos que tener un propósito”, expresó. Fox sostuvo que la democracia debe estar acompañada por libertad, seguridad, respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho. “La meta, ese es el propósito”, manifestó ante los asistentes.

Durante su intervención, también destacó la participación de los sectores productivos y de las comunidades de Sinaloa, particularmente agricultores, empresarios y trabajadores, a quienes llamó a involucrarse en la vida pública. “Somos grandes agricultores, somos grandes empresarios, somos grandes trabajadores, somos guerreros y somos jóvenes, alegres, pero somos rebeldes”, expresó. El ex Presidente también utilizó el espacio para plantear su visión sobre el escenario político rumbo a 2027 y llamó a la ciudadanía a participar en el proceso electoral.