$!Presentan en la FIL 2025 ‘Sobrevivir en Culiacán’, crónica del amor y el miedo en la ciudad

Los comentaristas y escritores Juan Esmerio, Francisco Padilla y Jaime Félix, compartieron que el libro recopiló 32 voces que narran estos testimonios que no solo impactaron, sino que transmitieron el temor de vivir en Culiacán.

La obra fue terminada en octubre de 2020 y fue coordinada por el economista, historiador e internacionalista Guillermo Ibarra Escobar.

“Sobrevivir en Culiacán, crónicas de goce y sufrimiento”, catalogado como un libro de preguerra, ofrece una descripción de la ciudad que sirvió como base para el diseño de políticas públicas contra la violencia y este miécoles fue dado a conocer por primera vez ante un auditorio en la Feria Nacional del Libro Culiacán 2025.

“Debo decirles que al terminar de leerlo, las 32 voces que narran estos testimonios no solo me impactaron, sino que me transmitieron el temor de caminar en este laberinto urbano que habitamos día a día”, comentó Francisco Padilla.

Durante el evento se destacó que el libro se centra en la dualidad que se vive en Culiacán con el gran amor por la ciudad, pero también el miedo y el pánico que impiden disfrutarla plenamente.

El proyecto surgió de una investigación de corte académico en 2011 realizada por estudiantes de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quienes salieron a la calle.

“Este libro tiene una historia que después de 14 años nos parece azarosa. En un principio fue una investigación de corte académica realizada en el año 2011 y que consistió en dejar los cubículos universitarios y entrar de lleno al asfalto”, resaltó Guillermo Ibarra.

El texto es una radiografía de nuestro tiempo al manifestar representaciones del mercado de trabajo, la gobernanza política, las fronteras sociales y los choques culturales, además de retratar las percepciones encontradas de los ciudadanos, indicaron.

Los participantes de la mesa señalaron la urgencia de que este trabajo sirva como fuente para investigadores y, especialmente, para las personas enfocadas en enfrentar el cáncer lacerante que es la violencia.