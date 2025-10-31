Presentan informes OIC y Contraloría Social ante el Cabildo de Culiacán

En sesión ordinaria de Cabildo, la titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Culiacán, María Esther Bazúa Ramírez, entregó el primer informe anual correspondiente al periodo octubre 2024 a octubre 2025, así como el segundo informe semestral que abarca del 15 de abril al 14 de octubre de 2025.

En el documento, detalló las acciones realizadas para fortalecer la vigilancia administrativa, el cumplimiento normativo y la correcta aplicación de los recursos públicos, con el objetivo de consolidar una gestión municipal más transparente y eficiente.

Bazúa Ramírez subrayó que durante el último año se ha trabajado en el seguimiento de procedimientos internos, la atención a solicitudes ciudadanas y la mejora de los mecanismos de control y transparencia.

“Se reciben denuncias en contra de personas servidoras públicas o por presuntas irregularidades en desempeño de sus funciones. Estas denuncias pueden ser de un ciudadano, desde una autoridad, desde un ente fiscalizador o de manera oficiosa a través de los medios de comunicación”, detalló.

“Si advertimos algún señalamiento, las denuncias en principio pasan por una autoridad en la cual se apertura un expediente, se lleva a cabo una investigación y derivada, así esa investigación se acredita que efectivamente una persona servidora pública del municipio de Culiacán cometió una falta administrativa. Se le inicia un procedimiento de responsabilidad administrativa y tenemos un aproximado de 110 procedimientos que se iniciaron en este año en contra de estas personas”, detalló.

En la misma sesión, la Síndica Procuradora, Ana Míriam Ramos Villarreal, presentó los avances de la Contraloría Social de la Sindicatura de Procuración.

Destacó la participación activa de la ciudadanía en la supervisión de obras y programas municipales.

“Una instancia que se ha consolidado como un mecanismo eficaz de articulación entre ciudadanía y gobierno, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua de la gestión pública municipal”, expresó Ramos Villarreal.

Entre los resultados más relevantes, resaltó los segundo y tercer lugares obtenidos por los Comités de Contraloría Social en el concurso estatal, gracias a la labor de supervisión del comité de la obra de pavimentación con concreto hidráulico en la avenida Nakayama y del comité del puente vehicular en la comunidad de Caminaguato, sindicatura de Tepuche.

La Síndica Procuradora reconoció el compromiso de los integrantes de estos comités y afirmó que dichos logros motivan a reforzar el acompañamiento en territorio, manteniendo comunicación directa con las comunidades y seguimiento puntual a cada proyecto, desde su inicio hasta su conclusión.