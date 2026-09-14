$!Presentan iniciativa ciudadana para crear la Secretaría de Cultura de Sinaloa

Una iniciativa ciudadana para crear la Secretaría de Cultura de Sinaloa fue presentada ante Congreso del Estado por Sarahí Tirado Osuna, restauradora con amplia trayectoria en patrimonios y política cultural, respaldada por ciudadanas y ciudadanos vinculados con las artes y la cultura.
El proyecto plantea reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley de Cultura del Estado para transformar el Instituto Sinaloense de Cultura, creado en 2008 como organismo público descentralizado, en una dependencia del Poder Ejecutivo con rango de Secretaría.
La propuesta contempla que la transformación se realice por sustitución, por lo que la nueva dependencia asumiría las atribuciones, personal, patrimonio y recursos del ISIC, sin incremento neto de estructura y respetando los derechos laborales.
El diagnóstico señala que la actual figura del Instituto limita la participación de su director en el ciclo presupuestario y su capacidad para coordinar políticas culturales con áreas como educación, turismo, desarrollo urbano, obra pública y seguridad, al no formar parte del gabinete legal.
La iniciativa también plantea fortalecer la inversión pública en cultura.
Para 2026, la función cultural tiene asignados 202 millones 480 mil 249 pesos, equivalente al 0.26 por ciento del gasto público estatal y alrededor de 67 pesos por habitante al año.
El documento señala que no existe un renglón de inversión pública clasificada como cultural.
“Sinaloa no carece de patrimonio, de programas culturales, de comunidades organizadas ni de talento formado. Carece de una institución con la jerarquía necesaria para articular ese conjunto”, señaló Tirado Osuna.
Entre las propuestas se incluyen programas culturales de construcción de paz y espacios para juventudes; una red estatal de orquestas, coros, compañías de danza, salas de lectura y museos comunitarios; un programa estatal de infraestructura cultural y el reconocimiento de municipios, comunidades y pueblos originarios como titulares de sus propios patrimonios, con derecho a consulta previa.
También se propone crear el Fondo Estatal para Iniciativas Culturales Comunitarias y de Construcción del Tejido Social, además de impulsar la profesionalización del personal y la autonomía de gestión de los recintos.
La iniciativa fue elaborada con observaciones de creadoras y creadores, docentes, investigadores, artistas, portadores de patrimonio inmaterial y colectivos de distintas regiones de Sinaloa.
El expediente entregado al Congreso consta de 20 páginas y cuatro anexos.
La propuesta fue presentada a título ciudadano y no compromete a ninguna institución ni partido político.