$!Presentan iniciativa ciudadana para crear la Secretaría de Cultura de Sinaloa

Una iniciativa ciudadana para crear la Secretaría de Cultura de Sinaloa fue presentada ante Congreso del Estado por Sarahí Tirado Osuna, restauradora con amplia trayectoria en patrimonios y política cultural, respaldada por ciudadanas y ciudadanos vinculados con las artes y la cultura.

El proyecto plantea reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley de Cultura del Estado para transformar el Instituto Sinaloense de Cultura, creado en 2008 como organismo público descentralizado, en una dependencia del Poder Ejecutivo con rango de Secretaría.

La propuesta contempla que la transformación se realice por sustitución, por lo que la nueva dependencia asumiría las atribuciones, personal, patrimonio y recursos del ISIC, sin incremento neto de estructura y respetando los derechos laborales.

El diagnóstico señala que la actual figura del Instituto limita la participación de su director en el ciclo presupuestario y su capacidad para coordinar políticas culturales con áreas como educación, turismo, desarrollo urbano, obra pública y seguridad, al no formar parte del gabinete legal.