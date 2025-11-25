$!Presentan la ‘Expo Parques 2025’, evento ciudadano que impulsa la infraestructura verde

Parques Alegres presentó la edición 14 de su Expo Parques 2025, el evento ciudadano más importante en torno a los espacios públicos de Culiacán.

El encuentro busca celebrar, impulsar y reconocer el trabajo comunitario, la participación ciudadana y la transformación positiva de los espacios públicos en la capital sinaloense.

El evento se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre, de 09:30 a 15:00 horas en el auditorio del Modular Inés Arredondo, en donde se realizarán conferencias, talleres y eventos sociales en favor de las áreas verdes.

Lilia Carolina López Ceniceros, directora de Parques Alegres, destacó que Expo Parques funge como una plataforma de aprendizaje colectivo y una fuerza transformadora para Culiacán, que busca una ciudad más verde y más segura.

“Queremos invitar a toda la ciudadanía a sumarse. Expo Parques, es mucho más que un evento, es una plataforma de aprendizaje colectivo y es una fuerza transformadora para Culiacán, que todos queremos, lo queremos más verde, más seguro y más unido”, señaló López Ceniceros.

Expo Parques 2025 reunirá a comités de diferentes parques, instituciones académicas, empresas socialmente responsables, organizaciones civiles y autoridades comprometidas con el desarrollo comunitario ya que el evento será utilizado para que los ciudadanos compartan experiencias exitosas sobre el cuidado y embellecimiento de zonas naturales.

También estuvieron presentes el padre Jesús Guadalupe Gámez García, secretario del comité expositor del Infonavit Las Flores; Miguel Calderón Quevedo, presidente del patronato de Parques Alegres; y Bárbara Apodaca Cabanillas, directora de la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa.

Apodaca Cabanillas enfatizó que son importantes los comités vecinales para construir una mejor ciudad que sea sostenible y que las áreas naturales ayudan a nuestra salud.

“Es para nosotros un honor poder compartir, no solamente el rol tan importante que tienen los comités vecinales para poder construir una ciudad más sostenible que no es la que queremos, es la que necesitamos”, dijo Apodaca Cabanillas.

Durante la rueda de prensa, el padre Gámez García señaló la experiencia de transformación en el parque aledaño a la iglesia El Santísimo Sacramento a la que pertenece.