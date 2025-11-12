$!Presentan libro sobre la historia curricular y de gobernanza de la Universidad Autónoma de Occidente

En un acto académico celebrado en la Universidad Autónoma de Occidente se presentó el libro “El currículum de la Universidad Autónoma de Occidente, a través de su gobernanza: 45 años de orografía institucional”, una obra que documenta la evolución de la universidad en materia de desarrollo curricular, políticas académicas y procesos de gobernanza desde su fundación hasta la actualidad. El evento reunió a autoridades universitarias, exrectores, académicos y estudiantes. En la mesa del presídium participaron el doctor Manuel Ángel Rodríguez Edeza, coordinador del Doctorado en Gobiernos Locales y Desarrollo Regional; la doctora Lidia López Barraza, quien ofreció una reflexión académica sobre la obra; los autores maestro Marcelo López Pérez y doctor Jorge Antonio Gastélum Escalante, así como los exrectores Francisco Frías Castro, Ernesto Cebreros Murillo y Vicente López Portillo. Durante su intervención, la doctora Lidia López Barraza destacó que el libro constituye un ejercicio de introspección institucional que permite a la comunidad universitaria comprender el modo en que se construye y gobierna el conocimiento. Subrayó que el currículum, analizado desde la gobernanza, deja de ser un documento técnico para convertirse en una herramienta de desarrollo regional, al reflejar las decisiones sobre el tipo de ciudadanía y de profesional que la UAdeO busca formar.







“Hablar del currículum a través de la gobernanza no es solo referirse a los planes de estudio, sino a cómo la universidad define su identidad, sus valores y su sentido de pertenencia ante la sociedad”, señaló López Barraza, quien también resaltó que la obra llega en un momento crucial para las universidades públicas mexicanas, en medio de los retos que plantean la transformación digital y la inteligencia artificial. El texto, estructurado en diez capítulos, recoge los testimonios y experiencias de ocho rectores y una rectora que han encabezado la institución entre 1980 y 2025. De acuerdo con los autores, la obra no busca ofrecer una cronología, sino una lectura crítica y viva sobre la evolución institucional de la UAdeO y su madurez académica. El maestro Marcelo López Pérez, autor y editor del libro, agradeció el respaldo de los exrectores que participaron en el proyecto y de quienes colaboraron en su desarrollo, destacando que la investigación surgió a partir de su tesis doctoral. “Cada entrevista fue una oportunidad para aprender de la experiencia de quienes condujeron la universidad en distintas etapas”, expresó, al tiempo que reconoció al doctor Jorge Gastélum Escalante por su acompañamiento académico y a la doctora Lidia López por haber sido la primera en entrevistarlo durante su ingreso al doctorado. Por su parte, el doctor Jorge Gastélum Escalante calificó la publicación como una aportación significativa al acervo académico y a la memoria institucional de la UAdeO.







