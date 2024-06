CULIACÁN._ Más de 67 mil trabajadores de Gobierno del Estado, cerca del 90 por ciento, cumplieron con la presentación de su declaración patrimonial y de intereses, informó la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, María Guadalupe Ramírez Zepeda.

El primero de mayo inició el plazo de 30 días para que las personas servidoras públicas que laboran en el Gobierno del Estado y organismos públicos descentralizados presentaran su declaración patrimonial y de intereses 2024 en la modalidad de modificación.

Para dicho objetivo la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas realizó la jornada de capacitación “En Mayo Declaramos”, con la participación de mil 100 servidores públicos adscritos a 57 entes públicos.

Señaló que al término de la jornada se conminó a alrededor de 3 mil funcionarios faltantes a cumplir con la obligación.

“Logramos un porcentaje muy elevado de funcionarios cumplidos y tomamos medidas para que quienes no atendieron la responsabilidad, lo hagan, a través de conminarlos a que cumplan con la obligación, aun cuando el periodo legal establecido culminó el 31 de mayo”.

Ramírez Zepeda detalló que tienen la propuesta de aumentar el plazo de apertura de las plataformas que inicien desde enero hasta que todos respondan.

“Queremos extender esos momentos de apertura de las plataformas desde enero que no tenga nada más un mes para hacerlo sino que estuvieran abierta ya ir subiendo su información y cerrarlas cuando respondan”.

De manera aleatoria, dijo, han realizado análisis, sin intención de indagar más a fondo, solo para revisar la evolución patrimonial que se capturado en las plataformas.

“Nosotros afortunadamente no hemos detectado que nos aparezcan millonarios por ahí, de repente por ahí con o personas que tienen de la nada muchos bienes entonces, no, no tenemos ese problema todavía detectado, porque los que entraron ricos, pues siguen siendo ricos”.