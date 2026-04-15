$!Presentan Mundialito Culiacán 2026; competirán 48 equipos infantiles en formato tipo Copa del Mundo

CULIACÁN._ Con la participación de 48 equipos de distintas colonias y sectores del municipio fue presentado el Mundialito Culiacán 2026, torneo de futbol infantil que buscará recrear la experiencia de una Copa del Mundo con sorteo de selecciones, fase de grupos y eliminación directa.

La inauguración del certamen está programada para el próximo 17 de mayo en el Estadio Dorados, mismo escenario donde se realizó la presentación oficial del evento.

Como parte de la dinámica del torneo, el 1 de mayo se llevará a cabo el sorteo de países en el Teatro Pablo de Villavicencio, donde cada equipo conocerá a qué selección representará durante la competencia.

De acuerdo con los organizadores, el torneo estará integrado por 12 grupos y los partidos se desarrollarán en distintas canchas del municipio.