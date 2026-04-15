$!Presentan Mundialito Culiacán 2026; competirán 48 equipos infantiles en formato tipo Copa del Mundo

CULIACÁN._ Con la participación de 48 equipos de distintas colonias y sectores del municipio fue presentado el Mundialito Culiacán 2026, torneo de futbol infantil que buscará recrear la experiencia de una Copa del Mundo con sorteo de selecciones, fase de grupos y eliminación directa.
La inauguración del certamen está programada para el próximo 17 de mayo en el Estadio Dorados, mismo escenario donde se realizó la presentación oficial del evento.
Como parte de la dinámica del torneo, el 1 de mayo se llevará a cabo el sorteo de países en el Teatro Pablo de Villavicencio, donde cada equipo conocerá a qué selección representará durante la competencia.
De acuerdo con los organizadores, el torneo estará integrado por 12 grupos y los partidos se desarrollarán en distintas canchas del municipio.
La fase de grupos se disputará del 18 al 20 de mayo; los octavos de final se jugarán el 21 de mayo, los cuartos de final el 22, las semifinales el 23 y la final el 24 de mayo en el Estadio de la UAS.
Durante la presentación, el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, señaló que el objetivo del torneo es promover la práctica deportiva y la convivencia familiar.
“Solamente quiero saludarlos y decirles que disfruten mucho este Mundialito, es para ustedes, nos importa mucho que se siga haciendo una cultura en torno al deporte donde estemos todas y todos, todas las familias, así como lo hemos visto en la tele, así como hemos visto en las ceremonias, los juegos, las premiaciones, la narración, así vamos a tener este Mundialito aquí en Culiacán”, expresó.
Entre los equipos participantes figuran Titanes de la 21 de Marzo, Soccer Funkis Cedros, Diablos de Los Huertos, Real Lobos de Los Ángeles, Gallitos Culiacán, Caballeros Rafael Buelna y Rasac FC Alturas del Sur, entre otros.
El evento busca replicar elementos característicos de una Copa del Mundo, incluyendo ceremonias, representación de selecciones nacionales y actividades complementarias alrededor de la competencia.