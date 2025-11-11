$!Presentan nueva edición del libro de cuentos ‘Los ojos de Inés’, de Georgina Martínez

Cuando Georgina pensó en escribir un libro, quiso que todos los niños de Sinaloa y de Culiacán supieran que existió una gran mujer escritora que nació muy cerca, en lo que hoy es el municipio de Eldorado.
Que esa mujer, como muchos de ellos, habían crecido en un ambiente de rancho, con sus abuelos, que se sabía de memoria el camino a la tienda y que era tan valiente para subirse a los árboles más grandes.
Con estos detalles, y ante un público mayormente infantil, la escritora culiacanense Georgina Martínez presentó este martes 11 de noviembre su libro “En los ojos de Inés”, en el marco de la tercera edición de la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025.
El evento se llevó a cabo en el escenario de la zona infantil de la FIL, y fue encabezado por la editora Maritza López, directora de la Editorial Andraval, y la escritora Georgina Martínez, quienes compartieron que es la segunda edición del libro, pero es la primera vez que la colección Palabras de la Humaya imprime una publicación infantil.
“Este libro se llama En los ojos de Inés, porque yo quise que los niños de toda Sinaloa y sobre todo los de Culiacán supieran que existió una gran mujer escritora, que tuvo una infancia feliz cuando ella acompañaba a su abuelo a una tienda que está en Eldorado y ahí ¿qué creen? se subía a los árboles, probaba las guayabas y pasó unos momentos muy felices al lado de la persona que más la apoyó”, señaló.
Las ilustraciones de la historia fueron gracias a talento local María Tuti y la editorial Andraval Ediciones que también es del estado. Todo esto hacen del libro que sea una creación totalmente sinaloense.
“Es el único sello independiente de Sinaloa, el mío. Somos puras mujeres, entonces mujeres evocando a una mujer talentosa como es Inés donde participamos la ilustradora, la escritora, y yo como editora”, dijo Maritza López.