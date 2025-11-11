$!Presentan nueva edición del libro de cuentos ‘Los ojos de Inés’, de Georgina Martínez

Cuando Georgina pensó en escribir un libro, quiso que todos los niños de Sinaloa y de Culiacán supieran que existió una gran mujer escritora que nació muy cerca, en lo que hoy es el municipio de Eldorado.

Que esa mujer, como muchos de ellos, habían crecido en un ambiente de rancho, con sus abuelos, que se sabía de memoria el camino a la tienda y que era tan valiente para subirse a los árboles más grandes.

Con estos detalles, y ante un público mayormente infantil, la escritora culiacanense Georgina Martínez presentó este martes 11 de noviembre su libro “En los ojos de Inés”, en el marco de la tercera edición de la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025.