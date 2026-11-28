CULIACÁN._ Organizaciones ciudadanas y sociales presentaron este sábado el Informe Ciudadano Alterno 2026, documento en el que señalan una crisis de inseguridad, deterioro económico, pérdida de bienestar social y falta de credibilidad institucional en Sinaloa frente al Quinto Informe de Gobierno estatal. La exposición estuvo a cargo de Juan Miguel Millán Gómez Llanos, quien cuestionó que el Quinto Informe de Gobierno haya sido entregado al Congreso del Estado el 15 de noviembre por el Secretario General de Gobierno, sin la presencia ni explicación directa del titular del Poder Ejecutivo.

De acuerdo con el documento ciudadano, entre el 9 de septiembre de 2024 y el 7 de noviembre de 2026 se contabilizaron 4 mil 172 homicidios dolosos, 4 mil 640 personas privadas de la libertad y 12 mil 877 vehículos robados con violencia en la entidad. El informe señala que octubre de 2026 cerró con 191 asesinatos, la cifra mensual más alta del año, además de citar mediciones del INEGI sobre percepción de inseguridad que ubican a Culiacán en 90.8 por ciento, a Mazatlán en 78.4 por ciento y a Los Mochis en 31.2 por ciento. “La gente ya no denuncia porque no cree que sirva de algo. Y cuando la ciudadanía deja de creer en la justicia, el Estado de derecho deja de existir. Y esto es lo que está ocurriendo en Sinaloa”, manifestó. En el ámbito económico, el posicionamiento advierte sobre la desaparición de 26 mil 700 empleos formales durante el primer semestre de 2026 y estima que alrededor de 84 mil personas han salido de Sinaloa desde 2024 en busca de oportunidades laborales.

Asimismo, expone dificultades en el sector agrícola, particularmente entre productores de maíz, quienes recibieron alrededor de 3 mil 900 pesos por tonelada de la cosecha de 2026, cifra inferior a los 6 mil 500 pesos que el sector considera necesarios para cubrir costos de producción. Respecto a las condiciones sociales, el documento refiere desabasto de medicamentos, carencia de personal y equipo médico, rezago educativo y desplazamiento interno de familias por la violencia, situaciones que atribuye a la insuficiencia de programas estatales de atención. En el apartado político e institucional, Millán Gómez Llanos criticó que el Poder Ejecutivo estatal haya tenido tres titulares en menos de cuatro meses durante 2026, y retomó observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre presuntas simulaciones de licitaciones y triangulación de recursos hacia contratistas y proveedores. El informe también demanda aclarar el destino de recursos públicos, entre ellos 2 mil 900 millones de pesos destinados a cubrir adeudos de la Universidad Autónoma de Sinaloa ante el Servicio de Administración Tributaria, obligaciones fiscales estatales superiores a 2 mil 300 millones de pesos y un crédito autorizado de hasta 2 mil 200 millones de pesos para obra pública.





