$!Presentan paquete de obras del Malecón Río Culiacán y puente sobre Pedro Infante; invertirán más de $1,140 millones

El Gobierno de Sinaloa presentó este martes el paquete de obras del Malecón Río Culiacán, que incluye la construcción de un puente vehicular sobre el Bulevar Pedro Infante y la ampliación del malecón en la margen izquierda del río, con una inversión total superior a los mil 140 millones de pesos. Durante una conferencia encabezada por la Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, se informó que el proyecto forma parte del Plan Sinaloa de Reactivación Económica y busca mejorar la movilidad urbana, fortalecer la conectividad y detonar el desarrollo económico de Culiacán. La Alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, destacó que la obra representa una infraestructura estratégica para una ciudad de más de un millón de habitantes y contribuirá a una movilidad más ágil y segura, además de incorporar ciclovías, áreas verdes, mobiliario urbano y accesibilidad para personas con discapacidad visual.

“El malecón izquierdo representa una obra estratégica para el presente y el futuro de Culiacán, ya que impulsa el desarrollo, fortalece la inclusión y mejora la conectividad de la ciudad”, expresó. El Secretario de Obras Públicas, Raúl Francisco Montero Zamudio, explicó que la primera etapa del malecón inició en abril de 2025 y consiste en la construcción de un bulevar de 5.3 kilómetros de longitud y 32 metros de ancho, con dos calzadas, ciclovía, banquetas arboladas, redes de agua potable y drenaje, alumbrado LED, jardinería y sistema de riego. Detalló que esta etapa presenta un avance del 60 por ciento y se prevé que concluya en octubre de este año. Como parte de la nueva fase del proyecto, se construirá un puente vehicular de 342 metros de longitud sobre el bulevar Pedro Infante, con cuatro carriles, así como una rampa de acceso de 130 metros con dos carriles y ciclovía. Además, se añadirá un tramo de 1.2 kilómetros de bulevar para conectar el Congreso del Estado con el malecón que ya se encuentra en construcción, alcanzando una longitud total de 6.3 kilómetros. Según los estudios presentados, la obra beneficiará directamente a más de 100 mil automovilistas que transitan diariamente por la zona, así como a habitantes de sectores como Villas del Río, Valle Alto, Centro Sinaloa, Juntas del Humaya, Flores Magón y Bachigualato.