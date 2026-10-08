$!Presentan tercera edición de ‘Fashion for All’ en Culiacán

Más de 30 jóvenes con discapacidad participarán en la tercera edición de “Fashion for All”, una pasarela que busca visibilizar su talento, romper estereotipos y promover mayores oportunidades de inclusión laboral.

El evento, organizado por Emplea-M con Causa y el Sistema DIF Bienestar Culiacán, se realizará el próximo 19 de octubre a las 18:00 horas en el Teatro MIA, bajo el lema “La moda es para todos”.

Durante la presentación, Juan Pimentel Valdez, director general del Sistema DIF Bienestar Culiacán, destacó que desde hace cinco años trabajan junto con Emplea-M con Causa para promover una sociedad más incluyente.

Señaló que esta colaboración también ha permitido desarrollar el programa “Somos Inclusión”, mediante el cual llevan charlas, talleres y exposiciones a escuelas para fomentar el respeto, la empatía y la igualdad.