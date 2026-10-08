$!Presentan tercera edición de ‘Fashion for All’ en Culiacán

Más de 30 jóvenes con discapacidad participarán en la tercera edición de “Fashion for All”, una pasarela que busca visibilizar su talento, romper estereotipos y promover mayores oportunidades de inclusión laboral.
El evento, organizado por Emplea-M con Causa y el Sistema DIF Bienestar Culiacán, se realizará el próximo 19 de octubre a las 18:00 horas en el Teatro MIA, bajo el lema “La moda es para todos”.
Durante la presentación, Juan Pimentel Valdez, director general del Sistema DIF Bienestar Culiacán, destacó que desde hace cinco años trabajan junto con Emplea-M con Causa para promover una sociedad más incluyente.
Señaló que esta colaboración también ha permitido desarrollar el programa “Somos Inclusión”, mediante el cual llevan charlas, talleres y exposiciones a escuelas para fomentar el respeto, la empatía y la igualdad.
“Este desfile no se trata solamente de moda. Se trata de visibilizar, de romper estereotipos y de demostrar que cuando abrimos espacios, cuando damos oportunidades y cuando creemos en las capacidades de las personas, todos ganamos como sociedad”, expresó.
Ramón Díaz Cossío, director general de Emplea-M con Causa, informó que los boletos tendrán un costo de 150 pesos en butaca general y 200 pesos en zona VIP.
Los accesos estarán disponibles en el Mercadito de la Inclusión y a través de las redes sociales de Emplea-M con Causa, Fashion for All Oficial, Universidad Casablanca y DIF Bienestar Culiacán.
La pasarela tendrá una duración aproximada de dos horas y contará con la participación de estudiantes de Diseño de Imagen de Universidad Casablanca, quienes colaborarán con la preparación de los modelos, su imagen y vestuario.
Jessica García, modelo con discapacidad que participará en esta edición, señaló que formar parte del evento representa cumplir un sueño y mostrar sus capacidades.
“Gracias por permitirme brillar como nunca y hacerme cumplir mis sueños desde niña”, compartió.
Además de promover la inclusión, el evento tendrá un propósito social, pues todo lo recaudado será destinado a la expansión del Mercadito de la Inclusión, con la intención de generar mayores oportunidades de empleo para personas con discapacidad.
La tercera edición de “Fashion for All” también dará inicio a una serie de actividades que se desarrollarán durante noviembre y diciembre en el marco del Mes de la Inclusión, rumbo al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre.
La iniciativa cuenta con el respaldo de 16 patrocinadores.