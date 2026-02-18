$!Presentan tercera edición de ‘Todos Ponen Feria’, reunirá a 65 artistas del noroeste de México

Fue presentada la tercera edición de “Todos Ponen Feria”, Feria de Arte del Noroeste, un evento que busca impulsar el arte contemporáneo y visibilizar el movimiento artístico de la región.
El encuentro cultural se realizará del 6 al 8 de marzo en Casa Cal y Mayor, en el Centro Histórico de Culiacán.
El evento reunirá a 65 artistas de Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur.
En total se exhibirán 137 obras seleccionadas por un comité curatorial, tras recibir 139 postulaciones.
Los organizadores destacaron que la feria busca fortalecer el ecosistema cultural del noroeste del país y promover la identidad, el territorio y la comunidad a través del arte contemporáneo.
La feria abrirá el viernes 6 de marzo de 16:00 a 23:00 horas, el sábado 7 de marzo de 15:00 a 23:00 horas y el domingo 8 de marzo de 13:00 a 18:00 horas.
El acceso será gratuito durante la primera hora de cada jornada. Después se cobrará una cuota de 200 pesos el viernes y sábado, y de 50 pesos el domingo.
La directora de Turismo, Adalay Montoya, destacó el respaldo del Ayuntamiento al proyecto y señaló que este tipo de eventos posicionan a Culiacán como referente del turismo cultural en la región.
“Tenemos un gran compromiso de seguir respaldando estos proyectos que suman al desarrollo de Culiacán y que promueven el bienestar para nuestra comunidad. Esta Feria de Arte Contemporáneo posiciona a Culiacán como un referente del turismo cultural en el noroeste del país; además de promover el talento regional, genera derrama económica y activa espacios culturales”, expresó.
Como actividades complementarias habrá recorridos del Turibús por murales del centro de la ciudad y caminatas guiadas por la zona histórica.
Los organizadores informaron que el evento será incluyente, ya que las obras contarán con sistema descriptivo en braille y dispositivos de audio para personas con discapacidad visual.
El comité organizador está integrado por Sofía Castillo, Carlota Ávila, Yolanda Ibarra y Roberto Clemente.