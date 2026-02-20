Reunirá ‘Todos Ponen Feria’ a 65 artistas del noroeste de México

Fue presentada la tercera edición de “Todos Ponen Feria”, Feria de Arte del Noroeste, un evento que busca impulsar el arte contemporáneo y visibilizar el movimiento artístico de la región.

El encuentro cultural se realizará del 6 al 8 de marzo en Casa Cal y Mayor, ubicada en Vicente Riva Palacio #720, en el Centro Histórico de Culiacán.

El evento reunirá a 65 artistas de Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur.

En total se exhibirán 137 obras seleccionadas por un comité curatorial, tras recibir 139 postulaciones.