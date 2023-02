El grupo parlamentario de Morena presentará una iniciativa para retirar el fuero a diputados locales y presidentes municipales, informó el diputado Feliciano Castro Meléndrez, coordinador de la bancada morenista en el Congreso del Estado.

“Estamos en el proceso de reflexión interna, de intercambio de opiniones, pero en esa línea estamos”, explicó Castro Meléndrez.

Agregó el coordinador morenista que no han hablado con otras bancadas o fuerzas de representación en el Congreso del Estado para que se sumen a la iniciativa, pero que el Grupo Parlamentario del PRI sí manifestó legislar en el mismo tema.

“El diputado Ricardo Madrid me compartió que ellos también traen el tema, no sé si ya sea acuerdo de ellos, no sé si tengan ya un documento integrado, desconozco”, comentó.

Ante ello, no descartó que presenten una iniciativa conjunta entre Morena y el PRI, sin embargo, apenas están abriendo el tema.

“No tenemos acuerdo, y no tenemos acuerdo porque no lo hemos tratado, pero por supuesto que estaríamos abiertos a una posibilidad de esa naturaleza”, dijo el diputado local.