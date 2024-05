El libro “Sinaloa Milagro de Luz: Identidades e imaginarios en la narrativa sinaloense”, obra del escritor Arturo Santamaría Gómez, será presentado en el Salón Yameto en el edifico Noroeste Culiacán, este jueves 23 de mayo a las 19:00 horas.

La presentación estará a cargo Adrián López Ortiz, Director General de Grupo Noroeste y de Jorge Ibarra Martínez, colaborador del periódico.

De acuerdo al autor, Arturo Santamaría Gómez, “Sinaloa Milagro de Luz” retoma la tesis del también escritor Enrique Félix Castro quien discrepa con las ideas vertidas en los ensayos “El perfil del hombre y la cultura en México”, de Samuel Ramos. y “El Laberinto de la Soledad”, de Octavio Paz, sobre la concepción de que los mexicanos padecen de un complejo de inferioridad.

“(Enrique Félix Castro) dice no, los sinaloenses no tenemos complejo de inferioridad. Pero lo que sí dice es que somos poco racionales, todavía estamos dominados por los ímpetus de la naturaleza, por eso la frase que yo retomo de Sinaloa Milagro de Luz, donde dice el sol abundante y casi permanente que hay en Sinaloa es la figura que él utiliza”.

Explicó que este libro busca hablar de las identidades en la narrativa sinaloense a través de los creadores en el Estado y algunos no nacidos en Sinaloa pero que residieron por mucho tiempo destacando lo mejor de cada uno.

Así, en ella se podrá encontrar un análisis a través de la obra de creadores como Juan Macedo López, Amado Nervo, Inés Arredondo, Elmer Mendoza, Rosa María Robles, Rosa María Peraza, Azucena Manjarrez o Aleyda Rojo.

“Me distancio de las interpretaciones que en Sinaloa se han escrito, primero retomo lo que dice Félix Castro de que efectivamente, complejo de inferioridad no existe en Sinaloa, al menos como lo analizan Ramos y Paz, que tiene que ver con la población indígena sometida al hombre criollo, al español, al blanco”.

“Por el otro lado, los autores sinaloenses que menciono son mucho más críticos con la manera de ser sinaloenses y yo rescato lo mejor sin dejar de señalar lo que es criticable, yo busco lo positivo en lo que nos podemos basar para mejorar”.

Este análisis, mencionó, también incluye una mirada sobre las narrativas del sinaloense frente a temas relativos al racismo.

“Sí se ve, cuando hablo del racismo sinaloense de que se prefiere siempre al blanco. Se habla muy orgullosamente de la blancura sinaloense en varios textos y en las pláticas cotidianas todos escuchamos eso”.

En el libro, la participación de creadoras, expuso, tiene una atención principal, derivado de una capacidad de traer temas más audaces en la literatura.

“Le doy un énfasis especial al papel de las mujeres, me parece que las mujeres están siendo más audaces en sacar nuevos temas en la literatura que los hombres no se están atreviendo a hacer. Sí tienen bastante espacio las mujeres”.

Detalló que además de buscar interpretar la condición del sinaloense frente al imaginario colectivo, en contraparte de la concepción de la violencia en el País, intenta resarcir esa realidad colocando en la población más joven la idea de que existe talento artístico en el Estado.

“Como la violencia que impera México en gran parte de Sinaloa no es algo no es algo permanente, no ha sido algo eterno, no ha sido de siempre, sino que es algo con una con una temporalidad histórica y resultado de ciertas circunstancias y que existe mucho talento, creo yo encima no ha podido utilizarse correctamente no se encausado correctamente”.