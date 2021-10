$!Presentarán estudio sobre empresas fantasma, una mirada desde la sociedad civil y el periodismo

En este análisis se introduce a las estrategias y estructuras que replican las empresas fantasma, se detallan cuáles son las entidades del país donde mayor presencia tienen y qué giros comerciales son los más utilizados para el desvío de recursos públicos. Así como las buenas prácticas internacionales en el combate y prevención del fenómeno de corrupción.

Este evento es organizado por Iniciativa Sinaloa AC como parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.