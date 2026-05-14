Presidencia Municipal de Culiacán no está vacante y no es necesaria intervención del Congreso, afirma Tere Guerra

La Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, María Teresa Guerra Ochoa, aseguró que la Presidencia Municipal de Culiacán no se encuentra vacante, por lo que el Poder Legislativo no puede intervenir para nombrar o ratificar a otra persona en el cargo mientras continúe vigente la licencia temporal del Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil.

Explicó que existe una confusión pública sobre lo que establece tanto la Constitución como la Ley Orgánica Municipal respecto a las figuras de encargados de despacho, alcaldes interinos y sustitutos.

“Licencias mayores de 10 días, sin renuncia, sin vacante, estamos hablando de Alcalde o Alcaldesa interina, no sustituta”, señaló.

Guerra Ochoa indicó que el hecho de que ya hayan transcurrido más de 10 días desde que Ana Miriam Ramos Villarreal asumió como Alcaldesa interina no obliga al Congreso a ratificar el nombramiento ni a designar a otra persona.

“No significa esto que a los 10 días tenga que estarse ratificando este nombramiento. El nombramiento tiene vigencia en tanto no cambie la condición que lo produjo”, expresó.

La Diputada sostuvo que la situación actual corresponde a una licencia temporal y no a una renuncia o separación definitiva del cargo, por lo que la responsabilidad recae en el Cabildo de Culiacán y no en el Congreso del Estado.

“Mientras no cambie esa condición jurídica, el Congreso no puede entrar. El Congreso entra en el caso de que haya una vacante”, comentó.

Como ejemplo, mencionó el caso del Ayuntamiento de Ahome, donde sí hubo intervención legislativa tras una separación forzada derivada de una solicitud de la Fiscalía General del Estado, cuando se desaforó al ex Alcalde Gerardo Vargas Landeros.

Guerra Ochoa añadió que la Alcaldesa interina puede permanecer en funciones el tiempo que sea necesario mientras siga vigente la licencia temporal del titular.

“La Alcaldesa interina se puede quedar incluso meses, un año, no lo sé, eso lo tendría que estar revisando el Cabildo, que es al que le corresponde. Solo entra el Congreso si hay vacante”, reiteró.

Insistió en que la facultad del Congreso únicamente aplica para el nombramiento de alcaldes sustitutos y no para casos de interinato derivados de licencias temporales.

El pasado 1 de mayo el Presidente municipal electo de Culiacán, Gámez Mendívil, pidió licencia de su cargo mientras se realizan investigaciones en Estados Unidos y gestiones en México pues el Gobierno estadounidense lo ubica como pieza estratégica dentro de un esquema político que habría favorecido al crimen organizado.

Dentro de estos señalamientos también se menciona al Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, así como a mandos de investigación, policiales, y ex funcionarios del gabinete estatal.