Presidenta autoriza pago pendiente a productores de $750 por tonelada de maíz

El Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya anunció que la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo autorizó el pago este martes de las coberturas pendientes a productores de maíz.

Se trata del pago de compensación de 750 pesos por toneladas de maíz de temporadas anteriores.

En redes sociales, el Mandatario informó que fue notificado por el Subsecretario de Agricultura, Leonel Cota Montaño.

El sector agrícola de Sinaloa ha reclamado la cobertura pendiente de los apoyos del Gobierno de México a los productores de maíz.

Y aunque ha habido negociaciones y movilizaciones para exigir esa cobertura, no se ha concretado.

Este martes, el Gobernador informó que este día habría autorizado el pago pendiente a los productores que aún estaban pendientes.

“He sido informado por el Subsecretario de @Agricultura_Mx, @LeonelCotaM, que nuestra presidenta @ClaudiaShein autorizó hoy mismo el pago de la compensación de 750 pesos por tonelada de maíz a los productores pendientes de pago”, expuso en redes.